Şi Cinping'den Afganistan'daki Deprem İçin Taziye

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Afganistan'ın Celalabad yakınlarındaki depremde hayatını kaybedenler için taziye dileğinde bulundu ve Afgan hükümetinin zorlukları aşacağını umduğunu belirtti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Afganistan'ın Nangarhar vilayetinin merkez ilçesi Celalabad'ın yakınlarında meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için taziye dileğinde bulundu.

Şi, Çin'in Tiencin şehrinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'nin genişletilmiş toplantısında yaptığı konuşmada, depremde ölenler için taziye diledi.

Devlet Başkanı Şi, "Umarım Afgan hükümeti ve halkı zorlukların üstesinden gelir ve evlerini en kısa sürede yeniden inşa eder." dedi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), dün gece Afganistan'ın Pakistan sınırı yakınındaki Celalabad'ın 27 kilometre kuzeydoğusunda, 8 kilometre derinlikte 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu.

Yerel yetkililer, bunun, ülkeyi vuran en şiddetli depremlerden biri olduğunu bildirmişti.

Afganistan geçici hükümeti Sözcüsü Zabihullah Mücahid, düzenlediği basın toplantısında depremde can kaybının 800'ü, yaralı sayısının ise 2 bin 500'ü geçtiğini duyurmuştu.

