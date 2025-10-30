Şi Cinping, Çin-ABD İlişkilerinde İşbirliğine Vurgu Yaptı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesinin ABD'ye meydan okuma veya onun yerini alma iddiasında olmadığı, iki ülkenin siyasi, ticari ve ekonomik anlaşmazlıkları karşılıklı misillemelerle çözmeye çalışmak yerine "işbirliğinin uzun vadeli sonuçlarına odaklanması" gerektiği mesajını verdi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Şi, ABD Başkanı Donald Trump ile Güney Kore'nin Busan şehrinde gerçekleştirdiği görüşmede iki ülkenin dost ve ortak olması gerektiğini, bunun tarihin öğrettiği ders ve gerçekliğin gereği olduğunu belirtti.

İlişkilerde diyaloğun cepheleşmeye her zaman yeğlenmesi gerektiğini, iki ülkenin farklı kanallarda ve düzeylerde iletişimi sürdürerek karşılıklı anlayışı geliştirebileceğini kaydeden Şi, "Çin ve ABD, işbirliğinin uzun vadeli sonuçlarına odaklanmalı, karşılıklı misillemelerin fasit dairesine kapılmamalı." dedi.

İki ülkenin ulusal koşullarındaki farklılıklar göz önüne alındığında her konuda aynı düşünmelerinin beklenmemesi gerektiğini, dünyanın en büyük ekonomilerine sahip iki ülke arasında zaman zaman sürtüşmeler yaşanmasının normal olduğunu vurgulayan Şi, "Zorluklara, fırtınalara ve dev dalgalara karşı doğru rotayı korumalı, çalkantılı sularda dümeni doğru kırmalı, Çin-ABD gemisinin istikrarlı şekilde ilerlemesini sağlamalıyız." ifadesini kullandı.

Şi, Çin'in ABD'ye meydan okuma ve onun yerini alma niyetinin olmadığının altını çizerek, "Biz, Çin'in kendi işlerini iyi yürütmesine, kendimizi geliştirerek kalkınma fırsatlarını dünyanın tüm ülkeleriyle paylaşmaya odaklanıyoruz, başarımızın sırrı da bu." diye konuştu.

"Ekonomi ve iş ilişkileri, Çin-ABD ilişkileri için bir çıpa ve itici güç olmalı"

Çin'in tüm alanlarda reform sürecini derinleştirmeyi, dışa açılmayı genişletmeyi, yüksek kaliteli ekonomik kalkınma ile insani gelişimi ve ortak refahı geliştirmeyi sürdüreceğini vurgulayan Şi, bunun, Çin ile ABD arasında da işbirliğine daha fazla alan açacağını kaydetti.

Şi, Çin ile ABD arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerde son dönemde inişler ve çıkışlar yaşandığını ancak iki ülke heyetlerinin yürüttükleri müzakerelerde farklı sorunların çözümünde mutabakata vardığını belirterek, "Ekonomi ve iş ilişkileri, Çin-ABD ilişkileri için bir çıpa ve itici güç olmalı, bir engel ve sürtüşme sebebi değil." dedi.

Dünyanın çok sayıda problemle karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Şi, Çin ve ABD'nin büyük ülkeler olarak sorumluluk üstlenerek iki ülkenin ve dünyanın yararına somut ve güzel işler yapmak için birlikte çalışmaları gerektiğine işaret etti.

İki lider, görüşmede ekonomi, ticaret, enerji ve diğer alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi, iki ülke halkları arasında etkileşimin artırılmasının teşvik edilmesinde mutabık kaldı.

Gelecek yıl Çin'i ziyaret etmeyi dört gözle beklediğini dile getiren ABD Başkanı Trump, Çinli mevkidaşını ülkesine davet etti.