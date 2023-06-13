Show Kanalı Yayın Akışı
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Bugün Show kanalında yayınlanacak programlar arasında Güzel Günler, Kuzey Yıldızı: İlk Aşk, Aslı Hünel ile Gelin Evi, Show Ana Haber ve Gerzek Şaban gibi programlar yer alıyor.
Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
SHOW YAYIN AKIŞI
00:45 Güzel Günler
03:15 Adam ve Çocuk
06:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
08:00 Ebru & Murat Bu Sabah
10:00 Güzel Günler
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Maviye Sürgün
22:30 Gerzek Şaban
Kaynak: InterSinema.com / Güncel