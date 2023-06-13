Show Kanalı Yayın Akışı

Bugün Show kanalında yayınlanacak programlar arasında Güzel Günler, Kuzey Yıldızı: İlk Aşk, Aslı Hünel ile Gelin Evi, Show Ana Haber ve Gerzek Şaban gibi programlar yer alıyor.

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

00:45 Güzel Günler

03:15 Adam ve Çocuk

06:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

08:00 Ebru & Murat Bu Sabah

10:00 Güzel Günler

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Maviye Sürgün

22:30 Gerzek Şaban