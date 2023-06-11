Show Kanalı Yayın Akışı
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Bugün Show kanalında yayınlanacak programlar arasında Güzel Günler, Bir Şansım Olsa, Kuzey Yıldızı: İlk Aşk, Pazar Sürprizi, Selvi Boylum Al Yazmalım, Şabaniye ve Show Ana Haber bulunuyor.
Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
SHOW YAYIN AKIŞI
02:15 Güzel Günler
04:30 Bir Şansım Olsa
06:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Selvi Boylum Al Yazmalım
16:15 Şabaniye
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güzel Günler
Kaynak: InterSinema.com / Güncel