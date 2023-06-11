Show Kanalı Yayın Akışı

Bugün Show kanalında yayınlanacak programlar arasında Güzel Günler, Bir Şansım Olsa, Kuzey Yıldızı: İlk Aşk, Pazar Sürprizi, Selvi Boylum Al Yazmalım, Şabaniye ve Show Ana Haber bulunuyor.

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

02:15 Güzel Günler

04:30 Bir Şansım Olsa

06:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Selvi Boylum Al Yazmalım

16:15 Şabaniye

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güzel Günler