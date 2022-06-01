SHLISSELBURG - Rusya'daki Oreshek Kalesi Orta Çağ'dan günümüze hala ayakta - Haberler

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SHLISSELBURG - Rusya'daki Oreshek Kalesi Orta Çağ'dan günümüze hala ayakta

AA - Aleksandr Manzyuk - Güncel
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Oreshek Kalesi görselleri(Drone Rusya'nın St. Petersburg kentinin yakınında, Ladoga Gölü'ndeki Orekhovy Adası'nda inşa edilmiş Oreshek Kalesi Orta Çağ'dan günümüze hala ayakta kalmaya devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Oreshek Kalesi görselleri(Drone Rusya'nın St. Petersburg kentinin yakınında, Ladoga Gölü'ndeki Orekhovy Adası'nda inşa edilmiş Oreshek Kalesi Orta Çağ'dan günümüze hala ayakta kalmaya devam ediyor. Rusya ile İsveç arasında birçok çatışmaya sahne olan kale, iki ülke arasında arasında el değiştirmiştir. II. Dünya Savaşı sırasında ağır hasar gören kale bugün UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer almaktadır.

AA / Aleksandr Manzyuk - Güncel

Petersburg Orta Çağ Drone Rusya Güncel Haberler

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