Shirakawa-go: Kış Turizminin Cazibe Merkezi

SHIRAKAWA-GO, 2 Mart (Xinhua) -- Japonya'nın Gifu eyaletinin Ono bölgesindeki Shirakawa-go köyü, kışın sakin ve huzurlu zaman geçirmek isteyen gezginlerin ilgisini çekiyor.

Shirakawa-go köyünü çevreleyen dağlarda kışın kar kalınlığı 1 metreyi aşarak ulaşımı aksatabiliyor.

Bölgedeki sert iklim, "Gassho-zukuri" diye adlandırılan benzersiz bir mimari tarzının doğmasına neden olmuş. Bu evlerin dik eğimli, sazdan çatıları dua ederken birbirine değdirilen bir çift eli andırıyor.