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Shirakawa-go: Kış Turizminin Cazibe Merkezi

Shirakawa-go: Kış Turizminin Cazibe Merkezi
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Japonya'nın Gifu eyaletindeki Shirakawa-go köyü, kış mevsiminde sakin bir tatil arayan gezginlerin ilgisini çekiyor. Eşsiz 'Gassho-zukuri' mimarisi ve kalın karı ile bölge, huzurlu bir kış deneyimi sunuyor.

SHIRAKAWA-GO, 2 Mart (Xinhua) -- Japonya'nın Gifu eyaletinin Ono bölgesindeki Shirakawa-go köyü, kışın sakin ve huzurlu zaman geçirmek isteyen gezginlerin ilgisini çekiyor.

Shirakawa-go köyünü çevreleyen dağlarda kışın kar kalınlığı 1 metreyi aşarak ulaşımı aksatabiliyor.

Bölgedeki sert iklim, "Gassho-zukuri" diye adlandırılan benzersiz bir mimari tarzının doğmasına neden olmuş. Bu evlerin dik eğimli, sazdan çatıları dua ederken birbirine değdirilen bir çift eli andırıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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