Shirakawa-go: Kış Turizminin Cazibe Merkezi
Japonya'nın Gifu eyaletindeki Shirakawa-go köyü, kış mevsiminde sakin bir tatil arayan gezginlerin ilgisini çekiyor. Eşsiz 'Gassho-zukuri' mimarisi ve kalın karı ile bölge, huzurlu bir kış deneyimi sunuyor.
SHIRAKAWA-GO, 2 Mart (Xinhua) -- Japonya'nın Gifu eyaletinin Ono bölgesindeki Shirakawa-go köyü, kışın sakin ve huzurlu zaman geçirmek isteyen gezginlerin ilgisini çekiyor.
Shirakawa-go köyünü çevreleyen dağlarda kışın kar kalınlığı 1 metreyi aşarak ulaşımı aksatabiliyor.
Bölgedeki sert iklim, "Gassho-zukuri" diye adlandırılan benzersiz bir mimari tarzının doğmasına neden olmuş. Bu evlerin dik eğimli, sazdan çatıları dua ederken birbirine değdirilen bir çift eli andırıyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel