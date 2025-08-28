Shinmoe Yanardağı Patladı: Kül Bulutları 5.500 Metreye Ulaştı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japonya'nın Kyushu adasında bulunan Shinmoe Yanardağı, 28 Ağustos tarihinde patlayarak 5.500 metre yüksekliğe kadar kül bulutları yaydı. Japonya Meteoroloji Ajansı, bölgedeki alarm seviyesini artırarak halka kraterlere yaklaşmama uyarısında bulundu.

TOKYO, 28 Ağustos (Xinhua) -- Japonya'nın güneybatısında bulunan ülkenin ana adalarından Kyushu'da bulunan Shinmoe Yanardağı harekete geçti. Perşembe günkü patlama sonucu dağın zirvesinden 5.500 metre yüksekliğe ulaşan kül bulutları yükseldi.

Japonya'nın ulusal haber ajansı Kyodo, Japonya Meteoroloji Ajansı'nın yerel ofisine dayandırdığı haberinde, Kagoshima ve Miyazaki eyaletleri arasında yer alan 1.421 metrelik yanardağın yerel saatle sabah 04.53'te patladığını belirtti. Ayrıca yanardağın 3 Temmuz'dan bu yana ilk kez kraterinden 5.000 metre yüksekliğe ulaşan volkanik malzeme püskürttüğü ifade edildi.

Haberde alarm seviyesini 5 birimlik ölçekte 3 düzeyinde tutan Japonya Meteoroloji Ajansı'nın, Miyazaki ve Kagoshima eyaletlerinde halka kraterlere yaklaşmama uyarısında bulunduğu bildirildi.

Japonya'da sürekli gözlem altında tutulan 50 aktif yanardağdan biri olan Shinmoe Yanardağı, Haziran 2018'den bu yana ilk kez bu yıl 22 Haziran'da harekete geçmişti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Ünlü oyuncu Bülent Şakrak, genç sevgilisiyle doğum gününde aşk tazeledi

Kendisinden 16 yaş küçük sevgilisiyle doğum gününde aşk tazeledi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yazar Kaan Sezyum'dan özür açıklaması: Sorumluluk bana ait

Taciz iddialarının merkezindeki isimden itiraf geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.