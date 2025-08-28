Shinmoe Yanardağı Patladı: Kül Bulutları 5.500 Metreye Ulaştı

TOKYO, 28 Ağustos (Xinhua) -- Japonya'nın güneybatısında bulunan ülkenin ana adalarından Kyushu'da bulunan Shinmoe Yanardağı harekete geçti. Perşembe günkü patlama sonucu dağın zirvesinden 5.500 metre yüksekliğe ulaşan kül bulutları yükseldi.

Japonya'nın ulusal haber ajansı Kyodo, Japonya Meteoroloji Ajansı'nın yerel ofisine dayandırdığı haberinde, Kagoshima ve Miyazaki eyaletleri arasında yer alan 1.421 metrelik yanardağın yerel saatle sabah 04.53'te patladığını belirtti. Ayrıca yanardağın 3 Temmuz'dan bu yana ilk kez kraterinden 5.000 metre yüksekliğe ulaşan volkanik malzeme püskürttüğü ifade edildi.

Haberde alarm seviyesini 5 birimlik ölçekte 3 düzeyinde tutan Japonya Meteoroloji Ajansı'nın, Miyazaki ve Kagoshima eyaletlerinde halka kraterlere yaklaşmama uyarısında bulunduğu bildirildi.

Japonya'da sürekli gözlem altında tutulan 50 aktif yanardağdan biri olan Shinmoe Yanardağı, Haziran 2018'den bu yana ilk kez bu yıl 22 Haziran'da harekete geçmişti.