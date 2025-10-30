Shenzhou-21 Uzay Görevi İçin Astronotlar Basınla Buluştu
31 Ekim Cuma günü uzaya gönderilecek Shenzhou-21 uzay görevini yürütecek astronotlar, Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Astronotlar Zhang Lu, Wu Fei ve Zhang Hongzhang görev hakkında bilgi verdi.
ANONS (Türkçe): YU JİAMİNG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme
31 Ekim Cuma günü uzaya gönderilecek Shenzhou-21 uzay görevini yürütecek astronotlar Zhang Lu, Wu Fei ve Zhang Hongzhang perşembe günü Çin'in kuzeybatısında bulunan Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nde basınla buluştu.
ANONS (Türkçe): YU JİAMİNG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:
31 Ekim Cuma günü uzaya gönderilecek Shenzhou-21 uzay görevini yürütecek astronotlar Zhang Lu, Wu Fei ve Zhang Hongzhang perşembe günü Çin'in kuzeybatısında bulunan Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nde basınla buluştu.
Çin İnsanlı Uzay Ajansı tarafından perşembe günü düzenlenen basın toplantısında, Shenzhou-21 mürettebatlı uzay aracının cuma günü Beijing saatiyle 23.44'te Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderileceği bildirildi.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)