Shenzhou-21 Uzay Görevi İçin Astronotlar Basınla Buluştu

Güncelleme:
31 Ekim Cuma günü uzaya gönderilecek Shenzhou-21 uzay görevini yürütecek astronotlar, Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Astronotlar Zhang Lu, Wu Fei ve Zhang Hongzhang görev hakkında bilgi verdi.

ANONS (Türkçe): YU JİAMİNG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

31 Ekim Cuma günü uzaya gönderilecek Shenzhou-21 uzay görevini yürütecek astronotlar Zhang Lu, Wu Fei ve Zhang Hongzhang perşembe günü Çin'in kuzeybatısında bulunan Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nde basınla buluştu.

ANONS (Türkçe): YU JİAMİNG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Çin İnsanlı Uzay Ajansı tarafından perşembe günü düzenlenen basın toplantısında, Shenzhou-21 mürettebatlı uzay aracının cuma günü Beijing saatiyle 23.44'te Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderileceği bildirildi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel
