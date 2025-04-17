Shenzhou-20 Uzay Aracı Fırlatma Alanına Transfer Edildi

JİUQUAN, 17 Nisan (Xinhua) -- Shenzhou-20 mürettebatlı uzay aracı ile Uzun Yürüyüş-2F taşıyıcı roket kombinasyonu fırlatma alanına transfer ediliyor, 16 Nisan 2025.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı, Shenzhou-20 mürettebatlı uzay aracı ile Uzun Yürüyüş-2F taşıyıcı roket kombinasyonunun fırlatma alanına transfer edildiğini açıkladı.

Ajans çarşamba günü yaptığı açıklamada fırlatma alanındaki tüm tesis ve ekipmanların iyi durumda olduğunu, fırlatma öncesi çeşitli işlev kontrolleri ve ortak testlerin planlandığı gibi gerçekleştirileceğini belirtti.

Ajans, uzay aracının yakın gelecekte uygun bir zamanda fırlatılacağını kaydetti. (Fotoğraf: Wang Jiangbo/Xinhua)