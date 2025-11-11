Shenzhou-20 Astronotlarının Dünya'ya Dönüş Görevi Planlandığı Gibi İlerliyor

BEİJİNG, 11 Kasım (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı, Shenzhou-20 astronotlarının Dünya'ya dönüş görevinin, planladığı üzere düzenli şekilde ilerlediğini açıkladı.

İdareden salı günü yapılan açıklamada geri dönüş görevinin ertelenmesinden sonra vakit geçirilmeksizin acil durum müdahalesi plan ve önlemlerinin devreye alındığını ve Shenzhou-20 mürettebatı için geri dönüş uygulama planının incelenmesi amacıyla Shenzhou-20 insanlı uzay aracının kapsamlı bir simülasyon analizi, testi ve güvenlik değerlendirmesinin gerçekleştirildiği belirtildi.

Tüm sistemlerin, gerekli ortak testleri titizlikle yerine getirilip kilit önemdeki ürün durumu gözden geçirmeleri ve kalite doğrulamalarının yürütüldüğünü kaydeden idare, iniş alanının da eş zamanlı olarak mürettebatın dönüşüne yönelik kapsamlı çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

Açıklamada uzay istasyonu kombinasyonunun operasyonlarını normal şekilde sürdürdüğü ve iki uzay aracının mürettebatının yörüngede kalmasını destekleme kapasitesine sahip olduğuna dikkat çekildi. İstasyondaki çalışmalarını ve yaşamlarını normal şekilde sürdüren Shenzhou-20 mürettebatının, Shenzhou-21 mürettebatıyla yörüngede bilimsel deneyler gerçekleştirdiği kaydedil.