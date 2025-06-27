Shenzhou-20 Astronotları Uzay İstasyonunda İkinci Araç Dışı Faaliyetlerini Tamamladı

Shenzhou-20 Astronotları Uzay İstasyonunda İkinci Araç Dışı Faaliyetlerini Tamamladı
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Çin'in yörüngedeki uzay istasyonunda görevli Shenzhou-20 mürettebatı, 6,5 saat süren ikinci araç dışı faaliyetlerini başarılı bir şekilde tamamladı.

BEİJİNG, 27 Haziran (Xinhua) -- Çin'in yörüngedeki uzay istasyonunda görev yapan Shenzhou-20 mürettebatı perşembe günü ikinci araç dışı faaliyetlerini tamamladı.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı'na göre, astronotlar Chen Dong, Chen Zhongrui ve Wang Jie yaklaşık 6,5 saat çalışarak araç dışı faaliyetlerin ikincisini Beijing saatiyle 21.29'da tamamladı. Bu süreçte, astronotlar uzay istasyonunun robotik kolu ve Dünya'daki bir ekipten destek aldı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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