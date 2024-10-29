Shenzhou-19 Uzay Uçuşu Başlıyor
Çinli astronotlar Cai Xuzhe, Song Lingdong ve Wang Haoze, Shenzhou-19 uzay görevini tanıtmak için basın toplantısı düzenledi. Uzay aracı, Çarşamba günü fırlatılacak.
JİUQUAN, 29 Ekim (Xinhua) -- Shenzhou-19 uzay uçuşu görevini yerine getirecek Çinli astronotlar Cai Xuzhe, Song Lingdong ve Wang Haoze Salı günü basın karşısına çıktı.
Çin İnsanlı Uzay Ajansı, düzenlediği basın toplantısında Shenzhou-19 mürettebatlı uzay aracının Çarşamba günü Beijing saatiyle 04.27'de Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderileceğini açıkladı.