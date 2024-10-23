Shenzhou-19 Uzay Aracı Fırlatma Alanına Transfer Edildi

JİUQUAN, 23 Ekim (Xinhua) -- Shenzhou-19 mürettebatlı uzay aracı ve Uzun Yürüyüş-2F taşıyıcı roketi kombinasyonu, Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'ndeki fırlatma alanına transfer edildi. Çin İnsanlı Uzay Ajansı Salı günü yaptığı açıklamada, fırlatma bölgesindeki tesis ve ekipmanların iyi durumda olduğunu ve fırlatma öncesi çeşitli işlev kontrollerinin ve ortak testlerin planlandığı şekilde gerçekleştirileceğini bildirdi. Uzay aracı, yakın gelecekte uygun bir zamanda fırlatılacak.