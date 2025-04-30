Shenzhou-19 Görevi Başarıyla Tamamlandı

DONGFENG İNİŞ ALANI, 30 Nisan (Xinhua) -- Çin'in Shenzhou-19 mürettebatlı görevinin üç astronotu Cai Xuzhe, Song Lingdong ve Wang Haoze çarşamba günü öğleden sonra dönüş kapsülünden çıkış yaptı. Çin İnsanlı Uzay Ajansı, görevin başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Shenzhou-19 uzay aracının yörünge kapsülü, Beijing Uzay Kontrol Merkezi'nin Beijing saatiyle 12.17'de yer istasyonu aracılığıyla dönüş komutu vermesinin ardından dönüş kapsülünden ayrıldı.

Ajans, daha sonra fren motorunun ateşlendiğini ve dönüş kapsülünün tahrik kapsülünden ayrıldığını kaydetti. Dönüş kapsülü, saat 13.08'de Çin'in kuzeyinde yer alan İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Dongfeng iniş alanına ulaştı.

Shenzhou-19 mürettebatının saat 14.02'de dönüş kapsülünden ayrıldığını kaydeden ajans, astronotların yörüngede 183 gün geçirdiğini ve hepsinin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.