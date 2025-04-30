İstanbul'da yaşayan herkesin zihnine kazıması gereken harita! İşte renklerin anlamı

İstanbul'da yaşayanların zihnine kazıması gereken harita
İBB'ye yönelik operasyonda Dilek İmamoğlu'nun abisi de tutuklandı

İBB'ye yönelik ikinci dalgada Dilek İmamoğlu'na bir şok daha
Borsa İstanbul operasyonu: 12 kişi gözaltına alındı

Borsa İstanbul operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı
Pervin Buldan üzüntüden çöktü

Pervin Buldan üzüntüden çöktü

Shenzhou-19 Görevi Başarıyla Tamamlandı

Shenzhou-19 Görevi Başarıyla Tamamlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in Shenzhou-19 mürettebatlı uzay görevinde üç astronot dönüş kapsülünden başarıyla ayrıldığını duyurdu. Astronotlar 183 gün yörüngede kaldıktan sonra sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

DONGFENG İNİŞ ALANI, 30 Nisan (Xinhua) -- Çin'in Shenzhou-19 mürettebatlı görevinin üç astronotu Cai Xuzhe, Song Lingdong ve Wang Haoze çarşamba günü öğleden sonra dönüş kapsülünden çıkış yaptı. Çin İnsanlı Uzay Ajansı, görevin başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Shenzhou-19 uzay aracının yörünge kapsülü, Beijing Uzay Kontrol Merkezi'nin Beijing saatiyle 12.17'de yer istasyonu aracılığıyla dönüş komutu vermesinin ardından dönüş kapsülünden ayrıldı.

Ajans, daha sonra fren motorunun ateşlendiğini ve dönüş kapsülünün tahrik kapsülünden ayrıldığını kaydetti. Dönüş kapsülü, saat 13.08'de Çin'in kuzeyinde yer alan İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Dongfeng iniş alanına ulaştı.

Shenzhou-19 mürettebatının saat 14.02'de dönüş kapsülünden ayrıldığını kaydeden ajans, astronotların yörüngede 183 gün geçirdiğini ve hepsinin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.