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Shenzhou-18 Uzay Aracı Dünya'ya Önemli Deney Örnekleri Gönderdi

Shenzhou-18 Uzay Aracı Dünya'ya Önemli Deney Örnekleri Gönderdi
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Çin'in Shenzhou-18 uzay aracı, uzay istasyonundan 34,6 kilogramlık mikroorganizmalar, alaşım malzemeleri ve nano malzemelerle dolu deney örneklerini başarıyla Dünya'ya getirdi.

BEİJİNG, 5 Kasım (Xinhua) -- Çin Bilim ve Teknoloji gazetesinde pazartesi günü yayımlanan habere göre Shenzhou-18 uzay aracı, uzay istasyonundan Dünya'ya mikroorganizmalar, alaşım malzemeleri ve Dünya üzerinde hazırlanması zor olan nano malzemelerden oluşan 34,6 kilogramlık deney örnekleri getirdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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