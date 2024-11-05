Shenzhou-18 Uzay Aracı Dünya'ya Önemli Deney Örnekleri Gönderdi
Çin'in Shenzhou-18 uzay aracı, uzay istasyonundan 34,6 kilogramlık mikroorganizmalar, alaşım malzemeleri ve nano malzemelerle dolu deney örneklerini başarıyla Dünya'ya getirdi.
BEİJİNG, 5 Kasım (Xinhua) -- Çin Bilim ve Teknoloji gazetesinde pazartesi günü yayımlanan habere göre Shenzhou-18 uzay aracı, uzay istasyonundan Dünya'ya mikroorganizmalar, alaşım malzemeleri ve Dünya üzerinde hazırlanması zor olan nano malzemelerden oluşan 34,6 kilogramlık deney örnekleri getirdi.