Shenzhou-18 Uzay Aracı Başarıyla İniş Yaptı

JİUQUAN, 4 Kasım (Xinhua) -- Shenzhou-18 insanlı uzay aracının dönüş kapsülü Pazartesi günü Çin'in kuzeyinde yer alan İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Dongfeng iniş alanına iniş yaptı.

Shenzhou-18 insanlı uzay aracının astronotları Ye Guangfu, Li Cong ve Li Guangsu dönüş kapsülünden dışarı çıktı.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı, tüm astronotların sağlık durumlarının iyi olduğunu ve görevin başarıyla sonuçlandığını söyledi.