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Shenzhou-18 Mürettebatı Dünya'ya Döndü

Shenzhou-18 Mürettebatı Dünya'ya Döndü
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Çin'in Shenzhou-18 uzay görevini tamamlayan mürettebat, 192 gün yörüngede kaldıktan sonra sağlıklı bir şekilde Beijing'e ulaştı.

1. Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

2. Shenzhou-18 mürettebatının dönüşünden çeşitli görüntüler

6 aylık uzay istasyonu görevini tamamlayarak Dünya'ya dönen Shenzhou-18 mürettebatı pazartesi günü uçakla Beijing'e ulaştı.

YAPAY ZEKA İLE DESTEKLENMİŞ SESLENDİRME:

6 aylık uzay istasyonu görevini tamamlayarak Dünya'ya dönen Shenzhou-18 mürettebatı pazartesi günü uçakla Beijing'e ulaştı.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı'nın bildirdiğine göre astronotlar Ye Guangfu, Li Cong ve Li Guangsu'yu taşıyan Shenzhou-18'in dönüş kapsülü pazartesi günü yerel saatle 01.24'te Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde yer alan Dongfeng iniş alanına indi ve saat 02.15 itibarıyla mürettebatın tamamı dönüş kapsülünden çıktı.

Yörüngede 192 gün geçiren üç astronotun da sağlık durumunun iyi olduğu ve Shenzhou-18 insanlı görevinin başarılı geçtiği belirtildi.

Astronotların tıbbi karantinaya girip kapsamlı tıbbi muayenelerden ve sağlık değerlendirmelerinden geçeceği ve daha sonra Beijing'de basının karşısına çıkacağı ifade edildi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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