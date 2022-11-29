Shenzhou-15 Uzay Uçuşu Görevindeki Çinli Astronotlar İçin Uğurlama Töreni Düzenlendi

Shenzhou-15 insanlı uzay görevinin üç Çinli astronotu için Salı akşamı Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nde bir uğurlama töreni düzenlendi.

Shenzhou-15 insanlı uzay görevinin üç Çinli astronotu için Salı akşamı Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nde bir uğurlama töreni düzenlendi.

Çin'in insanlı uzay programı başkomutanı Xu Xueqiang'ın komutasındaki astronotlar Fei Junlong, Deng Qingming ve Zhang Lu, Beijing saatiyle 20.19'da (15.19 TSİ) yola çıktı.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı'na (CMSA) göre, üç astronot, Çin'in uzay istasyonunun inşasının resmi olarak tamamlanacağı bu altı aylık görev için yıllarca zorlu bir eğitim aldı.

Shenzhou-15 uzay gemisinin Salı günü Beijing saatiyle 23.08'de (17.08 TSİ) Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Jiuquan'dan bildiriyor. (XHTV)