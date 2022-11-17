Shenzhou-14 Taykonotları Üçüncü Uzay Yürüyüşünü Yapıyor
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Çin İnsanlı Uzay Ajansı'na göre, Çin'in yörüngedeki Tiangong Uzay İstasyonu'ndaki Shenzhou-14 mürettebatı üçüncü kez araç dışı faaliyet yürütüyor.
Çin İnsanlı Uzay Ajansı'na göre, Çin'in yörüngedeki Tiangong Uzay İstasyonu'ndaki Shenzhou-14 mürettebatı üçüncü kez araç dışı faaliyet yürütüyor.
Komutan Chen Dong ve Cai Xuzhe uzay yürüyüşü yaparken Liu Yang ekip arkadaşlarını desteklemek için çekirdek modülün içinde kaldı.
Bağlantı modüllerine teçhizat kurulumu dahil olmak üzere çok sayıda araç dışı faaliyet yürütmek için birlikte çalışacaklar.
Bu, uzay istasyonundaki taykonotların toplam yedinci uzay yürüyüşü oldu. Ajans, yürüyüşün 6,5 saat sürmesinin beklendiğini açıkladı.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)
Kaynak: Xinhua / Güncel