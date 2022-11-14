Shenzhou-14 Mürettebatı Tianzhou-5 Kargo Uzay Aracına Girdi

BEİJİNG, 14 Kasım (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA), Shenzhou-14 mürettebatının Pazar günü Tianzhou-5 kargo uzay aracına giriş yaptığını duyurdu.

Beijing Uzay Kontrol Merkezi'nde çekilen bu ekran görüntüsünde, Çin'in kargo uzay aracı Tianzhou-5'in hızlı otomatik bir buluşma ve Tiangong uzay istasyonu kombinasyonu ile kenetlenmesinden sonra çekirdek modül Tianhe içeriden görülüyor, 12 Kasım 2022. (Fotoğraf: Sun Fengxiao/Xinhua)

BEİJİNG, 14 Kasım (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA), Shenzhou-14 mürettebatının Pazar günü Tianzhou-5 kargo uzay aracına giriş yaptığını duyurdu.

Ajansın verdiği bilgilere göre, astronotlar Tianzhou-5'in ambar kapısını Beijing saatiyle 14.18'de açtı ve hazırlık çalışmasının ardından kargo uzay aracına Beijing saatiyle 15.03'te giriş yaptı.

Shenzhou-14 mürettebatı, kargo transferini ve planlanan diğer ilgili işleri yürütecek.

Çin, Tianzhou-5'i, inşaatı bu yıl tamamlanması beklenen ülkenin uzay istasyonuna malzeme sağlamak üzere Cumartesi günü fırlatmıştı.

Tianzhou-5'i taşıyan Uzun Yürüyüş-7 Y6 roketi, güney ada eyaleti Hainan'daki Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan Cumartesi sabahı Beijing saatiyle 10.03'te fırlatılmıştı.

Tianzhou-5, yaklaşık iki saat sonra, uzay istasyonunun çekirdek modülü Tianhe'nin arka yerleştirme portunda hızlı bir otomatik buluşma ve kenetlenme gerçekleştirmişti.