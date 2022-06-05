Shenzhou-14 Görevindeki Çinli Astronotlar İçin Uğurlama Töreni - Haberler

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Shenzhou-14 Görevindeki Çinli Astronotlar İçin Uğurlama Töreni

Xinhua - Güncel
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Shenzhou-14 Görevindeki Çinli Astronotlar İçin Uğurlama Töreni

JİUQUAN, 5 Haziran (Xinhua) -- Shenzhou-14 mürettebatlı uzay görevinin üç Çinli astronotu için ülkenin kuzeybatısında yer alan Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nde Pazar sabahı uğurlama töreni düzenlendi.

JİUQUAN, 5 Haziran (Xinhua) -- Shenzhou-14 mürettebatlı uzay görevinin üç Çinli astronotu için ülkenin kuzeybatısında yer alan Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nde Pazar sabahı uğurlama töreni düzenlendi. Uzun Yürüyüş-2F taşıyıcı roketinin üzerindeki Shenzhou-14 mürettebatlı uzay aracı, Beijing saatiyle 10.44'te (TSİ 05.44) Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı.

Shenzhou-14 mürettebatlı uzay görevinin üç Çinli astronotu için ülkenin kuzeybatısında yer alan Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nde uğurlama töreni düzenlendi. Çinli astronotlar Chen Dong (ortada), Liu Yang (sağda) ve Cai Xuzhe yaklaşık altı ay uzayda kalacak, 5 Haziran 2022. (Fotoğraf: Li Gang/Xinhua)

Shenzhou-14 mürettebatlı uzay görevinin üç Çinli astronotu için ülkenin kuzeybatısında yer alan Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nde uğurlama töreni düzenlendi. Çinli astronotlar Chen Dong (sağda), Liu Yang (ortada) ve Cai Xuzhe yaklaşık altı ay uzayda kalacak, 5 Haziran 2022. (Fotoğraf: Li Gang/Xinhua)

Shenzhou-14 mürettebatlı uzay görevinin üç Çinli astronotu için ülkenin kuzeybatısında yer alan Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nde uğurlama töreni düzenlendi. Çinli astronotlar Chen Dong (sağda), Liu Yang (ortada) ve Cai Xuzhe yaklaşık altı ay uzayda kalacak, 5 Haziran 2022. (Fotoğraf: Li Gang/Xinhua)

Shenzhou-14 mürettebatlı uzay görevinin üç Çinli astronotu için ülkenin kuzeybatısında yer alan Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nde uğurlama töreni düzenlendi. Çinli astronotlar Chen Dong (ortada), Liu Yang (sağda) ve Cai Xuzhe yaklaşık altı ay uzayda kalacak, 5 Haziran 2022. (Fotoğraf: Cai Yang/Xinhua)

Xinhua / Güncel

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