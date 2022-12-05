Shenzhou-14 Astronotlarının Dönüş Kapsülünden Çıkış Anı Yayımlandı
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Astronotlar Chen Dong, Liu Yang ve Cai Xuzhe'yi taşıyan Shenzhou-14 insanlı uzay aracının dönüş kapsülü, Pazar günü Çin'in kuzeyinde yer alan İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Dongfeng iniş alanına güvenli şekilde iniş yaptı.
Astronotlar Chen Dong, Liu Yang ve Cai Xuzhe'yi taşıyan Shenzhou-14 insanlı uzay aracının dönüş kapsülü, Pazar günü Çin'in kuzeyinde yer alan İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Dongfeng iniş alanına güvenli şekilde iniş yaptı.
Üç astronotun Shenzhou-14 uzay aracının dönüş kapsülünden çıkış anı görüntülendi. Astronotların fiziksel açıdan iyi durumda oldukları belirtildi.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hohhot'tan bildiriyor. (XHTV)
Kaynak: Xinhua / Güncel