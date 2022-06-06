Shenzhou-14 Astronotları Tianzhou-4 Kargo Aracına Girdi - Haberler

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Shenzhou-14 Astronotları Tianzhou-4 Kargo Aracına Girdi

Xinhua - Güncel
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Shenzhou-14 Astronotları Tianzhou-4 Kargo Aracına Girdi

BEİJİNG, 6 Haziran (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı (C MSA) Pazartesi günü, Shenzhou-14 mürettebatının, çevre testlerini tamamladıktan sonra Tianzhou-4 kargo aracına girdiklerini açıkladı.

BEİJİNG, 6 Haziran (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı (C MSA) Pazartesi günü, Shenzhou-14 mürettebatının, çevre testlerini tamamladıktan sonra Tianzhou-4 kargo aracına girdiklerini açıkladı. CMSA'ya göre Shenzhou-14 mürettebatı, Çin'in uzay istasyonu çekirdek modülü Tianhe'ye başarılı bir şekilde girip yerleştikten sonra Beijing saatiyle 12.19'da Tianzhou-4 kargo aracının kapağını açarak kargo aracının içine girdiler. Mürettebat bunun ardından Tianzhou-3 kargo aracına da girecek ve kargo transferi ve diğer ilgili işleri planlandığı gibi yerine getirecek. Shenzhou-14 uzay aracı Pazar günü Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderilmişti. Shenzhou-14'ün hızlı bir şekilde çekirdek modül Tianhe, Tianzhou-3 kargo aracı ve Tianzhou-4 kargo aracı kombinasyonu ile kenetlenerek otomatik buluşmayı tamamlamasının ardından mürettebat çekirdek modüle girmişti. Mürettebat yörüngede altı ay kalacak ve uzay istasyonunun montaj ve inşasını tamamlayacak.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Pekin Güncel Haberler

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