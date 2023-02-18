Shenzhou-14 Astronotları Dünya'ya Döndüklerinden Bu Yana İlk Kez Basınla Buluştu

BEİJİNG, 18 Şubat (Xinhua) -- Çin'in Shenzhou-14 mürettebatlı görevindeki üç astronot, Aralık ayında Dünya'ya döndüklerinden bu yana ilk kez Cuma günü basınla biraraya geldi.

Çin'in Shenzhou-14 mürettebatlı görevindeki üç astronot, Aralık ayında Dünya'ya döndüklerinden bu yana ilk kez Cuma günü basınla biraraya geldi. (Fotoğraf: Guo Zhongzheng/Xinhua)

BEİJİNG, 18 Şubat (Xinhua) -- Çin'in Shenzhou-14 mürettebatlı görevindeki üç astronot, Aralık ayında Dünya'ya döndüklerinden bu yana ilk kez Cuma günü basınla biraraya geldi.

Çin'in başkenti Beijing'deki Astronot Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısına göre, astronotlar karantina ve toparlanma aşamalarını tamamladılar ve artık gözlem aşamasına geçtiler.

Şu anda, mürettebat fiziksel ve zihinsel olarak iyi durumda. Mürettebatın ağırlıkları görevden önceki dönemle aynı seviyelerde ve kas güçlerini, dayanıklılıklarını ve kardiyo fonksiyonlarını daha da iyi bir şekilde geri kazanmış durumdalar.

Mürettebat, sağlık değerlendirmeleri tamamlandıktan sonra normal eğitimlerine devam edecek.

5 Haziran 2022'de fırlatılan Shenzhou-14 uzay aracı ile, Chen Dong, Liu Yang ve Cai Xuzhe Çin'in uzay istasyonunun çekirdek modülü Tianhe'ye gönderilmişti.

Mürettebat, altı aylık görevleri sırasında, uzay istasyonunun T şeklindeki yapısının montajını ve inşasını tamamlamak için yer kontrolü ile işbirliği yapmak, üç araç dışı etkinlik gerçekleştirmek, canlı olarak çevrimiçi bilim dersi vermek gibi birçok görevi tamamladı.

Görev komutanı Chen Dong, yörüngede 200 günden fazla yaşayan ilk Çinli astronot oldu. Chen zamanında ve etkili yer desteğinin, ekibin görevi başarıyla tamamlaması için güçlü bir destek olduğunu söyledi.

Liu Yang ise Çin'in ilk kadın astronotu. Liu, uzaya ilk seyahat ettiği 10 yıl öncesine kıyasla Çin'in havacılık bilimi ve teknolojisi sektöründeki muazzam ilerlemeye tanık olmaktan çok heyecan duyduğunu söyledi. Liu ayrıca uzay istasyonunun temel konfigürasyonunun oluşumuna tanık olmaktan da onur duyduğunu söyledi.

Liu, uzayda geçirdiği 183 günü düşünerek, evrenin güzelliğini, uzay istasyonunda Shenzhou-15 ekibiyle tanışmasını, kocasının ona yazdığı kartları ve doğum gününü kutlarken çocuklarının onun için söylediği şarkıları asla unutamayacağını söyledi.

12 yıllık eğitim ve bekleyişin ardından uzaya seyahat etme hayali gerçeğe dönüşen Cai Xuzhe de, "Ülkemle gurur duyuyorum" dedi ve ekledi: "Şimdi tek yapmam gereken, bu görevden edindiğim deneyimi özetlemek ve en güçlü halime gelerek takip eğitimine girmek. Uzaya dönmeyi dört gözle bekliyorum."