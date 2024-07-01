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Shenzhen-Zhongshan Hattı İle Seyahat Süresi Kısalıyor

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Guangdong eyaletindeki İnci Nehri Halici'nin karşılıklı yakalarında yer alan Zhongshan kenti ile teknoloji merkezi Shenzhen kenti arasındaki seyahat süresi, Shenzhen-Zhongshan Hattı sayesinde 2 saatten yaklaşık 30 dakikaya indirildi.

Dosya Boyutu: 17.76MB

ÇEKİM TARİHİ: 30 Haziran 2024

UZUNLUK: 00: 00: 29

Shenzhen-Zhongshan Hattı'ndan çeşitli görüntüler

24 kilometre uzunluğundaki hat, Guangdong eyaletindeki İnci Nehri Halici'nin karşılıklı yakalarında yer alan Zhongshan kenti ile teknoloji merkezi Shenzhen kenti arasındaki seyahat süresini 2 saatten yaklaşık 30 dakikaya indirerek büyük oranda kısalttı.

Yeni ulaşım güzergahında, saatte 100 kilometre hıza göre tasarlanmış sekiz şerit bulunuyor.

Shenzhen-Zhongshan Hattı, bu yeni bağlantının yaklaşık 31 kilometre güneyinde yer alan Hong Kong-Zhuhai-Makao Köprüsü'nün ardından Guangdong-Hong Kong-Makao Büyük Körfez Bölgesi'ndeki bir başka büyük ölçekli ulaştırma projesi olma özelliğini taşıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shenzhen'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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