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Shenzhen, Yapay Zeka ve Robotik Gelişimi İçin 10 Milyar Yuan Fon Kuruyor

Shenzhen, Yapay Zeka ve Robotik Gelişimi İçin 10 Milyar Yuan Fon Kuruyor
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Çin'in Shenzhen kenti, yapay zeka inovasyonunu desteklemek amacıyla 10 milyar yuan değerinde bir sektör fonu oluşturacak. Bu fon, işletmelere mali destek sağlayarak şehirdeki inovasyon ekosistemini güçlendirmeyi hedefliyor.

SHENZHEN, 25 Şubat (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki teknoloji merkezi Shenzhen kenti, yapay zeka ve robotik gelişimini desteklemek için yapay zeka yazılımına, donanıma ve somutlaştırılmış zekaya odaklanan 10 milyar yuan (yaklaşık 1,39 milyar ABD doları) değerinde bir sektör fonu kuracak.

Fon, yapay zeka inovasyonuna yönelik küresel bir merkez olarak kentin konumunu güçlendirmeye yönelik eylem planı çerçevesinde başlatılacak.

Planı pazar günkü basın toplantısında duyuran belediye yetkilileri, bu yıl 4,5 milyar yuan değerinde ek fon sağlanacağını söyledi. Söz konusu fon, işletmelerin bilgi işlem gücü maliyetlerinin yüzde 60'ı kadarını karşılayacak ve işletme başına en fazla 10 milyon yuan olmak üzere kupon ve sübvansiyonlar yoluyla sağlanacak.

Shenzhen Belediyesi Bilim ve Teknoloji İnovasyon Bürosu Direktörü Zhang Lin, Shenzhen'in son derece sistematik, eksiksiz ve işbirliğine dayalı bir inovasyon ekosistemi oluşturmayı, küresel çapta etkili bir sektörel ve teknolojik inovasyon merkezinin gelişimini hızlandırmayı ve bir inovasyon kenti haline dönüşmeyi hedeflediğini söyledi.

Eskiden Guangdong eyaletinde küçük bir balıkçı köyü olan Shenzhen, Çin'in en dinamik ve yenilikçi kentlerinden biri haline gelmiş durumda. Shenzhen Yapay Zeka Sektörü Ofisi'nin verilerine göre 2.200'den fazla yapay zeka şirketine ev sahipliği yapan kent, akıllı çipler ve algoritma çerçevelerinden büyük modeller ve yazılım-donanım uygulamalarına kadar uzanan kapsamlı bir yapay zeka sanayi zincirine sahip.

Sektör araştırma ve danışmanlık enstitüsü iResearch'ün verilerine göre Çin'in yapay zeka sektör değerinin 2028 yılına kadar 811 milyar yuana ulaşması ve yapay zeka ve robotik gibi yükselen sektörlerin önemli pazar potansiyeli ile kalkınma fırsatlarını ortaya çıkarması bekleniyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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