Shenzhen, Yapay Zeka Teknolojilerini Benimsemeye Devam Ediyor
Çin'in Shenzhen kenti, yapay zeka teknolojilerini benimsemek için yoğun çaba harcıyor. Şehirdeki çeşitli parklarda gelişmiş yapay zeka uygulamaları günlük yaşamın bir parçası haline geliyor.
SHENZHEN, 31 Aralık (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde yer alan Shenzhen kenti, son yıllarda farklı sektörlerde yapay zeka teknolojilerini benimsemek için yoğun çaba gösteriyor.
Shenzhen'deki çeşitli parklarda, gelişmiş yapay zeka uygulamaları her yerde bulunabiliyor ve teknolojiler halkın günlük yaşamının bir parçası haline getiriliyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel