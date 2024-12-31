Shenzhen, Yapay Zeka Teknolojilerini Benimsemeye Devam Ediyor

SHENZHEN, 31 Aralık (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde yer alan Shenzhen kenti, son yıllarda farklı sektörlerde yapay zeka teknolojilerini benimsemek için yoğun çaba gösteriyor.

Shenzhen'deki çeşitli parklarda, gelişmiş yapay zeka uygulamaları her yerde bulunabiliyor ve teknolojiler halkın günlük yaşamının bir parçası haline getiriliyor.