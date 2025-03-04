Shenzhen, Yapay Zeka Destekli Ürün Sektörünü 1 Trilyon Yuan'a Çıkarmayı Hedefliyor

SHENZHEN, 4 Mart (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki teknoloji merkezi Shenzhen, yapay zeka destekli ürün sektörünü 2026 yılına kadar 1 trilyon yuan (yaklaşık 139,38 milyar ABD doları) ölçeğine çıkarmak amacıyla bir eylem planı yayımladı.

Plana göre, Shenzhen'deki yapay zeka destekli ürünlerin üretiminin 2026 yılına kadar 150 milyon adedi aşması bekleniyor. Cep telefonları, bilgisayarlar, büyük model çok işlevli makineler ve giyilebilir cihazlar gibi alanlarda 50'den fazla popüler yapay zeka ürünü piyasaya sürülecek.

Planda belirtilen yapay zeka destekli ürün sektörünün kilit alanları arasında yapay zeka tabletleri, yapay zeka görüntüleme cihazları, tüm evi kapsayan akıllı ürünler ve endüstriyel sınıf yapay zeka ürünleri de bulunuyor.

Eylem planına göre kent akıllı üretim, akıllı finans, akıllı şehirleşme, akıllı yaşlı bakımı ve akıllı devlet işleri gibi alanlarda 60'tan fazla tipik yapay zeka destekli ürün uygulama senaryosu geliştirecek.