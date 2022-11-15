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Shenzhen Veri Borsası İşlemlere Başladı

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Shenzhen Veri Borsası İşlemlere Başladı

SHENZHEN, 15 Kasım (Xinhua) -- Salı günü kurulan Shenzhen Veri Borsası aynı gün resmi olarak işlemlere başladı.

SHENZHEN, 15 Kasım (Xinhua) -- Salı günü kurulan Shenzhen Veri Borsası aynı gün resmi olarak işlemlere başladı.

Çin'in Guangdong Eyaletindeki yüksek teknoloji merkezi Shenzhen'de bulunan Shenzhen Veri Borsası, devlet düzeyinde bir veri borsası haline gelmeyi ve Çin dijital ekonomisinin gelişimine daha iyi uyum sağlamayı hedefliyor.

Bu yılın Ekim ayı itibarıyla Shenzhen, sağlam bir pazar ortamı yaratmaya odaklanarak veri endüstrisiyle ilgili 348 ticaret kuruluşunu ilgili pazara dahil etti.

Çin Siber Alan Araştırmaları Akademisi tarafından yayınlanan bir rapora göre, Çin'in dijital ekonomisinin değeri 2021'de 45,5 trilyon yuana (yaklaşık 6,3 trilyon ABD doları) ulaştı ve ülkenin GSYİH'sının yüzde 39,8'ini oluşturdu.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Guangdong Güncel Haberler

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