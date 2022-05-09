Shenzhen Menkul Kıymetler Borsası'nda İşlem Gören Şirketler 2021'de İstikrarlı Performanslar Kaydetti

SHENZHEN, 9 Mayıs (Xinhua) -- Çin'deki Shenzhen Menkul Kıymetler Borsası'ndan alınan veriler, borsada işlem gören şirketlerin geçen yıl istikrarlı performanslar kaydettiğini gösterdi. Bu şirketlerin faaliyet gelirleri, 2021'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 23,4 artışla 18,3 trilyon yuanı (yaklaşık 2,8 trilyon ABD doları) buldu. Gelirin büyük bir kısmı, geçen yıl 17,7 trilyon yuan kazanan finans dışı şirketlerden geldi.

Shenzhen borsasında işlem gören şirketlerin net karı, bir önceki yıla kıyasla yüzde 6,7 artarak geçen yıl 977,62 milyar yuana ulaştı. Sektöre ilişkin rakamlara gelince, tüm sektörlerin yüzde 60'dan fazlasındaki şirketler kar artışı gördü. Bunlar arasında önde gelenler olarak üretim öncesi madencilik, imalat ve modern hizmet sektörlerindeki şirketler bulunuyor. Veriler, Shenzhen'de işlem gören 2.635 şirketten 2.628'inin yıllık raporlarından alındı.

Xinhua / Güncel