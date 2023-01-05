Shenzhen Limanı, 30 Milyonun Üzerinde Teu ile Rekor Düzeyde Konteyner İşlem Hacmine Ulaştı

SHENZHEN, 5 Ocak (Xinhua) -- Yerel ulaştırma bürosunun verdiği bilgilere göre 2022'de Çin'in Shenzhen limanı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,39 artışla 30 milyon TEU (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) üzerinde konteyneri işlemden geçirerek rekor kırdı.

SHENZHEN, 5 Ocak (Xinhua) -- Yerel ulaştırma bürosunun verdiği bilgilere göre 2022'de Çin'in Shenzhen limanı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,39 artışla 30 milyon TEU (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) üzerinde konteyneri işlemden geçirerek rekor kırdı.

Geçen yıl liman, transfer ve demiryolu-deniz intermodal nakliye verimliliğini geliştirmek ve Guangdong-Hong Kong-Makao Büyük Körfez Bölgesi'ndeki (GBA) kombine liman sistemi ve iç liman sisteminin kapsamını genişletmek üzere bir dizi önlem almıştı.

Büronun verdiği bilgilere göre toplam 30 adet demiryolu-deniz intermodal yük treni rotasına sahip Shenzhen limanı, demiryolu-deniz intermodal nakliye sistemi aracılığıyla geçen yıla göre yüzde 3 artışla yaklaşık 230.000 TEU konteyner nakliyesi gerçekleştirdi.

Liman ayrıca, 19 Şubat 2022'de Shenzhen ile Hong Kong arasında bir sınır ötesi su nakliye ekspres hattı açtı. Bu hatta şu ana kadar 1,44 milyon TEU'nun üzerinde konteyner ve 6,89 milyon tondan fazla mal işlemden geçti. Geçen yıl dört adet uluslararası normal nakliye hattı ekleyen limandaki bu hatların sayısı 295'e yükseldi.