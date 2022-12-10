Shenzhen Küresel Yatırımı Teşvik Konferansı'nda 879 Milyar Yuan Değerinde Anlaşma İmzalandı

SHENZHEN, 10 Aralık (Xinhua) -- Çin'in güneyinde yer alan kıyı kenti ve yüksek teknoloji merkezi Shenzhen'de Cuma günü düzenlenen 2022 Shenzhen Küresel Yatırımı Teşvik Konferansı'nda toplam 879 milyar yuan (yaklaşık 126,31 milyar ABD doları) değerinde yatırıma sahip 315 proje...

Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in güneyinde yer alan Guangdong eyaletine bağlı Shenzhen kentinin Nanshan bölgesindeki Dasha Nehri kıyısı boyunca kurulu bilim ve teknoloji parkı görülüyor, 27 Eylül 2020. (Fotoğraf: Mao Siqian/Xinhua)

SHENZHEN, 10 Aralık (Xinhua) -- Çin'in güneyinde yer alan kıyı kenti ve yüksek teknoloji merkezi Shenzhen'de Cuma günü düzenlenen 2022 Shenzhen Küresel Yatırımı Teşvik Konferansı'nda toplam 879 milyar yuan (yaklaşık 126,31 milyar ABD doları) değerinde yatırıma sahip 315 proje için anlaşma imzalandı. Shenzhen, geleceğe dönük kalkınmasında küresel yatırımcıların güvenini artırmayı hedefliyor.

Konferans kapsamında 12 bölgesel yatırımı teşvik konferansı ve birçok denizaşırı paralel oturum ve endüstriyel yatırımı teşvik etkinlikleri dahil bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. Beş kıtadaki 16 kentte konferans bağlantı noktaları kuruldu.

Konferansta anlaşması yapılan projeler; yeni nesil elektronik bilişim, biyomedikal ve sağlığın yanı sıra yeşil ve düşük karbon sektörü ve denizcilik sektörü alanlarını kapsıyor.

Konferansa çok farklı alanlarda faaliyet gösteren Amazon, Intel ve Maersk gibi küresel şirketler katıldı.

A.P. Moller-Maersk Büyük Çin Bölgesi Yönetici Direktörü Caroline Wu, Maersk'in Büyük Çin bölgesindeki tedarik zinciri yönetim işinin yüzde 50'sinin Shenzhen kaynaklı olduğunu söyledi. Wu, "Maersk, Shenzhen'in kalkınma stratejisiyle son derece mutabık durumda ve gelecekte Shenzhen'e olan yatırımlarını artırmaya devam edecek" diye konuştu.

PwC Çin Bölgesel Ekonomik Grupları Yönetici Ortağı James Chang ise, "Shenzhen, tarihi kalkınma fırsatlarını kucaklıyor ve Çin'de küresel yatırımcılar için bir sıcak nokta olduğunu kanıtlıyor" ifadelerini kullandı.

2019 ile 2021 yılları arasında Shenzhen Küresel Yatırımı Teşvik Konferansı'nda 2 trilyon yuanı aşkın planlı yatırımı içeren 600'ün üzerinde proje için anlaşma yapıldı.

Çin'in yüksek teknolojili endüstriyel kalkınmasında başı çeken Shenzhen, Çinli startup'ların yanı sıra Huawei ve Tencent gibi teknolojinin önde gelen şirketlerine de ev sahipliği yapıyor.