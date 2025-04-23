Shenzhen'in Dış Ticaretinde Mart Ayında Yüzde 12,3 Artış

SHENZHEN, 23 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki metropolü Shenzhen'in dış ticareti mart ayında yıllık bazda yüzde 12,3 artışla 387,05 milyar yuana (yaklaşık 53,7 milyar ABD doları) ulaştı.

Shenzhen Gümrüğü'ne göre, mart ayında ihracat önemli ölçüde toparlanarak yıllık yüzde 8,8 artışla 218,53 milyar yuana ulaşırken, ithalat da yıllık yüzde 17,2 artışla 168,52 milyar yuana yükseldi.

Gümrük yetkilileri, Shenzhen'in artan dış zorluklara ve bir önceki yılın yüksek bazına rağmen dış ticarette kayda değer bir direnç gösterdiğini bildirdi.

Kentin toplam dış ticaret hacmi ilk çeyrekte 990,1 milyar yuana ulaşırken, ihracat 585,5 milyar yuan, ithalat ise 404,6 milyar yuan olarak gerçekleşti. İlk çeyrekte ihracattaki yüzde 8,7'lik düşüşe rağmen ithalat yıllık bazda yüzde 7,1 oranında arttı.

Özel işletmeler Shenzhen'in dış ticaretinin belkemiği olmaya devam ediyor. Mart ayında özel işletmeler Shenzhen'in toplam ithalat ve ihracatının yüzde 69,6'sını gerçekleştirerek dış ticarete 269,4 milyar yuan katkıda bulundu ve bu rakam bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,8 artış gösterdi. Yabancı sermayeli işletmeler de dış ticarette 102,17 milyar yuana ulaşarak bir önceki yıla göre yüzde 9,3'lük bir büyüme kaydetti.

Shenzhen'in en büyük 10 ticaret ortağıyla olan ticareti de pozitif büyüme kaydetti.