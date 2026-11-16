Shenzhen'deki APEC İş Danışma Konseyi toplantısı kapanış töreniyle sona erdi

Shenzhen'deki APEC İş Danışma Konseyi toplantısı kapanış töreniyle sona erdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenen dördüncü Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) İş Danışma Konseyi toplantısı kapanış töreniyle sona erdi. Kapanış töreni 16 Kasım 2026'da yapıldı.
SHENZHEN, 16 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenen dördüncü Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) İş Danışma Konseyi toplantısının kapanış töreni, 16 Kasım 2026. (Fotoğraf: Wu Lu/Xinhua)
Kaynak: Xinhua