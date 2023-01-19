Shenzhen'de Bahar Festivali Seyahat Furyasında Rekor Tren Yolcusu Güncel Haberler SHENZHEN, 19 Ocak (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde bulunan Shenzhen'deki Shenzhen Kuzey Demiryolu İstasyonu'nda trenlere binmeye hazırlanan yolcular, 18 Ocak 2023. SHENZHEN, 19 Ocak (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde bulunan Shenzhen'deki Shenzhen Kuzey Demiryolu İstasyonu'nda trenlere binmeye hazırlanan yolcular, 18 Ocak 2023. Tren istasyonunda son günlerde yolcu sayısında zirve yaşanırken, Bahar Festivali seyahat furyasında sadece Çarşamba günü 275 bin yolcu ile rekor kırıldı. (Fotoğraf: Mao Siqian/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Guangdong Güncel Haberler

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