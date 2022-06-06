Shenzhen 20 İleri İmalat Sanayi Parkı Kuracak - Haberler

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Shenzhen 20 İleri İmalat Sanayi Parkı Kuracak

Xinhua - Güncel
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Shenzhen 20 İleri İmalat Sanayi Parkı Kuracak

SHENZHEN, 6 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Shenzhen metropolü, geleceğin gelişen stratejik sektörleri ile sanayilerine yönelik 20 ileri imalat sanayi parkı inşa etmeyi planlıyor.

SHENZHEN, 6 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Shenzhen metropolü, geleceğin gelişen stratejik sektörleri ile sanayilerine yönelik 20 ileri imalat sanayi parkı inşa etmeyi planlıyor. Belediye yönetiminin Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre bu sanayi parkları Bao'an, Guangming, Longhua, Longgang, Pingshan ve Shenshan bölgelerinde toplamda 300 kilometrekarelik alana yayılacak. Bu hamleyle gelişmekte olan 20 stratejik sektörün geliştirilmesi ve desteklenmesi ile geleceğin sekiz endüstrisinin yetiştirilmesi amaçlanıyor. Gelişmekte olan stratejik sektörler telekomünikasyonu, yarı iletkenleri ve akıllı bağlantı uçları ile sensörleri kapsıyor. Aynı zamanda yazılım, akıllı robotlar, hassas aletler ve ekipmanlar, yeni enerji, akıllı bağlantılı araçlar, yeni malzemeler ve biyotıpı da içeriyor. Geleceğin sanayileri arasında da sentetik biyoloji, blockchain, hücreler ve genler, uzay teknolojisi, beyin bilimi ve beyin benzeri yapay zeka ile kuantum verisi yer alıyor.

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Xinhua / Güncel

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