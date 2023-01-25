Shenyang'daki Bahar Festivali Fener Panayırı Gelenekle Yaratıcılığı Birleştiriyor

Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Liaoning eyaletinin merkezi Shenyang'daki bir film üssünde düzenlenen fener panayırı, insanları Bahar Festivali'nin, diğer adıyla Çin Yeni Yılı'nın şenlikli havasının tadını çıkarmaya davet ediyor.

Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Liaoning eyaletinin merkezi Shenyang'daki bir film üssünde düzenlenen fener panayırı, insanları Bahar Festivali'nin, diğer adıyla Çin Yeni Yılı'nın şenlikli havasının tadını çıkarmaya davet ediyor.

Guandong Sinema ve Televizyon Kasabası'nda düzenlenen ve 20.000 metrekarenin üzerinde bir alana yayılan panayırda, çeşitli temalarda 70'ten fazla dev fener seti sergileniyor.

Bu yıl panayır, ziyaretçileri çekmek için geleneksel tasarımları ve yaratıcı sunumları birleştirmenin yollarını araştırdı.

SES 1 (Çince): SHİ JİAYİN, Guandong Sinema ve Televizyon Kasabası Müdür Yardımcısı:

"Bu yıl, 'yüzen fenerler' gibi farklı özelliklere sahip renkli fenerlerimiz var. Uzaktan bakıldığında havada süzülüyor gibi görünüyorlar. Pek çok gencin bu fener setini beğeneceğine inanıyorum. Bu yıl, klasik edebiyat eseri 'Shan Hai Jing'den (Dağlar ve Denizler Klasiği) öğeler içeren fenerlerimiz de var. Uzun ömürlülüğü ve iyi hasadı simgeleyen bu fenerler güçlü bir festival atmosferi yaratıyorlar."

"Burası çok keyifli, festival atmosferiyle dolu."

"Festival havasının keyfini çıkarmak için geldim. 2023'ün hepimiz için daha da güzel bir yıl olmasını diliyorum."

Fener panayırı 1 Mart'ta kadar sürecek.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shenyang'dan bildiriyor. (XHTV)