Shenyang'da Kasırga: 10 Yaralı, 193 Bina Zarar Gördü

SHENYANG, 22 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletine bağlı Shenyang kentinin Liaozhong bölgesinde bir kasabayı kasırga vurdu.

Yerel acil durum yetkililerinin cuma günü yaptığı açıklamaya göre, perşembe günü saat 21.00 civarında kasabayı vuran kasırga, 10 kişinin hafif şekilde yaralanmasına ve binalar ile elektrik tesislerinde çeşitli derecelerde hasara neden oldu.

Şiddetli konvektif hava olayında toplam 193 bina zarar görürken, bölge sakinleri daha güvenli alanlara tahliye edildi.

204 tarım serası ve 20'den fazla araç da kasırgadan etkilendi. Hasara ilişkin ayrıntılı değerlendirmeler ise sürüyor.

Acil durum müdahale çalışmaları tüm hızıyla devam ederken elektrik tedarik departmanları, hasar gören elektrik tesislerini onarmak ve etkilenen köye elektrik tedarikini yeniden sağlamak için yoğun çaba sarf ediyor.