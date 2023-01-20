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Shenyang'da Bahar Festivali Hazırlıkları

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Shenyang'da Bahar Festivali Hazırlıkları

SHENYANG, 20 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Liaoning Eyaleti'ne bağlı Shenyang'daki bir çiçek pazarında insanlar Bahar Festivali öncesinde çiçek seçiyor, 18 Ocak 2023. Bu yılki Bahar Festivali veya Çin Yeni Ay Yılı, 22 Ocak'a denk geliyor.

SHENYANG, 20 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Liaoning Eyaleti'ne bağlı Shenyang'daki bir çiçek pazarında insanlar Bahar Festivali öncesinde çiçek seçiyor, 18 Ocak 2023. Bu yılki Bahar Festivali veya Çin Yeni Ay Yılı, 22 Ocak'a denk geliyor. (Fotoğraf: Yao Jianfeng/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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