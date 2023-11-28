SHELL VE TÜRKİYE MİLLİ PARALİMPİK KOMİTESİ SPONSORLUK ANLAŞMASI İMZALADI

Shell & Turcas ve Türkiye Milli Paralimpik Komitesi (TMPK) sponsorluk anlaşması ile yeni bir iş birliğine imza attı. Anlaşma kapsamında Türkiye'de engelli sporları ve paralimpik alanında gelişimin sağlanması ve yaratılan sosyal etkinin daha geniş kitlelere ulaştırılması planlanıyor.

Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'nin temsil edilmesine ve yeni başarıların kazanılmasına katkı sağlamak amacıyla Shell ve Türkiye Milli Paralimpik Komitesi arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. İstanbul'da bir otelde düzenlnen imza törenine Shell & Turcas CEO'su Emre Turanlı, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Dr. Av. Murat Aksu, dünya rekortmeni para halter milli sporcusu Nazmiye Muslu Muratlı, para atletizm branşında milli sporcu Mikail Al, paralimpik sporcular ve çok sayıda davetli katıldı.

TURANLI: PARALİMPİK SPORCULARININ YANINDA YER ALACAĞIZ

İmza töreninde konuşan Shell & Turcas CEO'su Emre Turanlı, 'Bu yolculukta, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğiyle yeni ve önemli bir adım daha atmanın gururunu yaşıyoruz. Birlikte, sporun gücüyle bireysel ve toplumsal dönüşüm için ilklere imza atan Paralimpik sporcularının yanında yer alacağız. Önümüzdeki ilk hedefimiz ise, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda ülkemizin yeni başarı hikayelerine imza atması ve engelsiz bir yaşamın mümkün olduğunu hep birlikte bir kez daha göstermek' ifadelerini kullandı.

'ENGELSİZ YAŞAM ALANINDA AKTİF SORUMLULUK ALIYORUZ'

Turanlı sözlerine şöyle devam etti:

'Shell olarak, tam 100 yıldır ülkemizin hizmetindeyiz. Çeşitlilik, kapsayıcılık ve eşitlik politikamız doğrultusunda toplumsal dönüşüm ve ilerleme için çalışıyoruz. İnovasyon, kadınların ve gençlerin istihdamı, yol güvenliği gibi geniş perspektifte yürüttüğümüz sosyal yatırımlarda, engelsiz yaşam ve sporun desteklenmesi de önemli bir yere sahip. Bu kapsamda motor sporlarından basketbola farklı dallarda sporu destekliyor ve aynı zamanda engelsiz yaşam alanında aktif sorumluluk alıyoruz. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan 'Eşitsizliklerin Azaltılması' hedefi doğrultusunda 2017 yılında özel gereksinimli misafirlerimizin hayatını kolaylaştırmak için sektörde ilk Engelsiz Hizmet Alanı'nı uygulamaya aldık. Bugün 850'den fazla istasyonumuzda engelli misafirlerimiz, marketteki alışverişlerinden ödemeye kadar istedikleri hizmeti istasyon çalışanlarından refakat desteği ile veya araçlarından inmeden alabiliyor. Engelsiz Yaşam yaklaşımımızın bir parçası olarak Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği ile plastik kapak toplama çalışması yürütüyoruz. İş ortaklarımız, misafirlerimiz ve çalışanlarımızla desteklediğimiz bu projede toplanan plastik kapakları, tekerlekli sandalyeye dönüştürüyoruz. Son iki yıldır da deli2go ürünlerimizden elde ettiğimiz gelirin bir kısmını Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'ne bağışlıyoruz.?

AKSU: BU DESTEK SPORCULARIMIZA BÜYÜK BİR MOTİVASYON KAYNAĞI OLACAK

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Dr. Av. Murat Aksu ise '21 yıldır, Türkiye'de engelli sporunun çatı kuruluşu olarak, paralimpik hareketin gelişmesine ve yaygınlaşmasına öncülük ediyoruz. Bu kapsamda yürüttüğümüz çalışmaları ileri taşımak üzere Shell ile iş birliğine imza atıyoruz. Güçlü bir marka olan Shell'in desteği hem spor camiamıza hem de sporcularımıza büyük bir motivasyon kaynağı olacak. Shell'in sağlayacağı bu destek, başta 2024 Paris Paralimpik Oyunları olmak üzere sporcularımızın uluslararası alandaki başarılarına zemin hazırlayacak ve yeteneklerini tüm dünyaya sergilemelerine olanak tanıyacak. Bu yolculuk, aynı zamanda sporcularımıza olan inancımızı ve onların başarılarına olan desteğimizi de güçlü bir şekilde yansıtıyor. Cumhuriyetimizin 100. yılında, bu anlamlı dönüm noktasında, imzaladığımız bu is' birliği anlaşması, sadece bir sponsorluk değil, aynı zamanda sporcularımızın ve toplumumuzun hayatına dokunan, onlara umut ve ilham veren bir ortaklıktır? dedi.

DÜNYA REKORTMENİ MİLLİ SPORCU MURATLI: ÜLKEME YENİ BİR BAŞARI KAZANDIRMAK EN BÜYÜK GAYEM

İmza törenine katılan Dünya Rekortmeni ve paralimpik oyunlarda üst üste 2 kez altın madalya sahibi, para halter milli sporcusu Nazmiye Muslu Muratlı, sağlanan iş birliğinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Muratlı; 'Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 3. kez altın madalya için mücadele edeceğim. Ülkeme yeni bir başarı kazandırmak en büyük gayem. Bu yolda her zaman beni destekleyen Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nin Shell ile gerçekleştirdiği bu yeni iş birliği, tüm paralimpik sporcularımız için önem taşıyor. Hep birlikte engelsiz spor ve engelsiz yaşam için ülkemizi çok daha iyi yerlere taşıyacağımıza inanıyorum' diye konuştu.

MİLLİ SPORCU AL: PARALİMPİK SPORCULAR ÖNEMLİ ULUSLARARASI BAŞARILARA İMZA ATIYOR

Para Atletizm branşında milli sporcu Mikail Al ise; 'Temmuz ayında Fransa'da gerçekleştirilen Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda kendi kategorimde dördüncülük elde ettim. Şimdi ise 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etmek üzere hazırlanıyorum. Ülkemizde art arda bu alanda paralimpik sporcular önemli uluslararası başarılara imza atıyor. Bu başarıları güçlendirmek üzere Shell'in, Komitemize verdiği destekten mutluluk duyuyoruz' dedi.

Shell ve Türkiye Milli Paralimpik Komitesi arasında gerçekleştirilen sponsorluk anlaşmasının uzun süreli bir iş birliğinin temellerini oluşturması hedefleniyor. Bu güçlü ortaklık sayesinde, Türkiye'de engelli sporları ve paralimpik alanında gelişimin sağlanması ve yaratılan sosyal etkinin daha geniş kitlelere ulaştırılması planlanıyor.