Sharjah'da Uluslararası Hükümet İletişim Forumu Başladı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) en büyük üçüncü emirliği olan Sharjah'ta, "International Government Communication Forum (Uluslararası Hükümet İletişim Forumu)" 14. kez kapılarını açtı.

Gıda güvenliği, halk sağlığı, eğitim, çevre, yeşil ekonomi ve yapay zeka gibi konuların işlendiği forum, 110'dan fazla etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Sharjah Emirliği Hükümdar Yardımcısı Şeyh Sultan bin Ahmed El Kasımi???????, bu yıl ana temanın "Kaliteli Yaşam İçin İletişim" olarak belirlendiği forumun açılışında, gelişimin iletişime ihtiyaç duyduğunu söyledi.

El Kasımi, karar verme süreçlerinde diyaloğa ihtiyaç olduğuna işaret ederek, "Sharjah'ta toplumun sesini duyurma süreci sadece yetişkinlerle sınırlı değil. Çocuklar ve gençler de karar verme süreçlerine dahil olabiliyor." dedi.

Bu yıl forumda iletişimin kaliteli yaşam için önemini konuşacaklarını dile getiren El Kasımi, şunları ifade etti:

"Yaşam kalitesi tek başına inşa edilebilir bir süreç değildir. Güven köprüsü ve diyalog kanalları inşa etmek, kurumları insanlara daha fazla yaklaştırır. Böylece insanların karar verme süreçlerine daha fazla dahil edilmesi sağlanır. Tarih bize şunu öğretmiştir, büyük projeler iletişim olmadığı zaman başarısızlığa uğramıştır. En ufak projeler bile insanlar birbirleriyle iletişim halinde oldukları zaman başarıya ulaşmıştır."

Expo Centre Sharjah'ta 2 gün devam edecek etkinlikte 240'a yakın konuşmacı, katılımcılara kaliteli yaşam için iletişimin önemine ilişkin bilgi verecek.