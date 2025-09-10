Haberler

Sharjah'da Uluslararası Hükümet İletişim Forumu Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Sharjah emirliğinde düzenlenen Uluslararası Hükümet İletişim Forumu, bu yıl 'Kaliteli Yaşam İçin İletişim' temasıyla 14. kez kapılarını açtı. Forumda, gıda güvenliği, halk sağlığı, eğitim ve yapay zeka gibi önemli konular ele alınacak.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) en büyük üçüncü emirliği olan Sharjah'ta, "International Government Communication Forum (Uluslararası Hükümet İletişim Forumu)" 14. kez kapılarını açtı.

Gıda güvenliği, halk sağlığı, eğitim, çevre, yeşil ekonomi ve yapay zeka gibi konuların işlendiği forum, 110'dan fazla etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Sharjah Emirliği Hükümdar Yardımcısı Şeyh Sultan bin Ahmed El Kasımi???????, bu yıl ana temanın "Kaliteli Yaşam İçin İletişim" olarak belirlendiği forumun açılışında, gelişimin iletişime ihtiyaç duyduğunu söyledi.

El Kasımi, karar verme süreçlerinde diyaloğa ihtiyaç olduğuna işaret ederek, "Sharjah'ta toplumun sesini duyurma süreci sadece yetişkinlerle sınırlı değil. Çocuklar ve gençler de karar verme süreçlerine dahil olabiliyor." dedi.

Bu yıl forumda iletişimin kaliteli yaşam için önemini konuşacaklarını dile getiren El Kasımi, şunları ifade etti:

"Yaşam kalitesi tek başına inşa edilebilir bir süreç değildir. Güven köprüsü ve diyalog kanalları inşa etmek, kurumları insanlara daha fazla yaklaştırır. Böylece insanların karar verme süreçlerine daha fazla dahil edilmesi sağlanır. Tarih bize şunu öğretmiştir, büyük projeler iletişim olmadığı zaman başarısızlığa uğramıştır. En ufak projeler bile insanlar birbirleriyle iletişim halinde oldukları zaman başarıya ulaşmıştır."

Expo Centre Sharjah'ta 2 gün devam edecek etkinlikte 240'a yakın konuşmacı, katılımcılara kaliteli yaşam için iletişimin önemine ilişkin bilgi verecek.

Kaynak: AA / Abdulkadir Günyol - Güncel
AB, İsrail'e karşı harekete geçti: Yaptırım ve ticareti askıya alma konuları masada

Avrupa Birliği, gözü dönen İsrail'e karşı harekete geçiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
20 yaşındaki Faslı kadın rezidansta ölü bulundu, erkek arkadaşı tutuklandı

20 yaşındaki Faslı kadın rezidansta ölü bulundu! Katil yine tanıdık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.