Shangri-La Diyaloğu Başladı: Jeopolitik Gerilimler Masada

SİNGAPUR, 30 Mayıs (Xinhua) -- Asya'nın önde gelen savunma ve güvenlik zirvesi Shangri-La Diyaloğu'nun 22. toplantısı, dünyadaki jeopolitik gerilimlerin devam ettiği bir dönemde Singapur'un başkenti Singapur'da başladı.

Singapur Savunma Bakanlığı, cuma-pazar günleri arasında düzenlenecek olan toplantıya 47 ülkeden bakan düzeyinde 40, silahlı kuvvetler komutanı düzeyinde 20 delege ile 20'den fazla üst düzey savunma yetkilisi ve önde gelen akademisyenin katıldığını belirtti.

Etkinliğe Çin Halk Kurtuluş Ordusu Ulusal Savunma Üniversitesi'nden Çinli bir heyet de katılıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un günün ilerleyen saatlerinde açılış konuşmasında Fransa ve Avrupa'yı uluslararası işbirliği ve kurallara dayalı ticaretin savunucuları olarak konumlandırması bekleniyor.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise cumartesi günü ülkesinin "Hint-Pasifik güvenliği için yeni hedefleri" hakkında konuşma yapacak. Gözlemcilere göre başta ticaretle ilgili olanlar olmak üzere ABD Başkanı Donald Trump'ın karışıklığa sebebiyet veren politikalarından çoğu tedirginlik duyan Asyalı müttefikleri ikna etme konusunda Hegseth'i zorlu bir görev bekliyor.

Toplantıyı düzenleyen Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in de cumartesi günü konuşma yapacağını kaydetti. İbrahim, küresel jeopolitik belirsizlikler ve keskinleşen jeo-ekonomik fay hatları karşısında Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nin (ASEAN) dönem başkanı olan Malezya'nın bölge ve dünyada yürüttüğü stratejik liderlik tarzını açıklayacak.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın da cumartesi günü konuşma yapması planlanıyor.

Analistlere göre bölgesel işbirliği, ABD'nin güvenlik politikaları ve devam eden Rusya-Ukrayna çatışması gibi kilit önemdeki konuların, toplantıda ele alınma olasılığı bulunuyor. ABD'li yetkililerin toplantıyı ortaklarına güven vermek ve giderek çok kutuplu hale gelen güvenlik ortamını yönlendirmek amacıyla kullanabileceği, bu nedenle ABD'nin kapsamlı gümrük vergilerinin yol açtığı etkilerin de toplantıda ele alınabileceği belirtiliyor.