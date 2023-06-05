Shangri-La Diyaloğu, ABD ile Çin'in güvenlik vizyonlarının rekabetine tanıklık etti

Asya-Pasifik bölgesinde Çin ile ABD ve müttefikleri arasında rekabetin ve gerilimlerin arttığı günlerde düzenlenen Asya'nın en önemli güvenlik forumu "Shangri-La Diyaloğu", iki ülkenin bölgesel güvenlik vizyonları arasındaki rekabeti bir kez daha gözler önüne serdi.

Asya-Pasifik bölgesinde Çin ile ABD ve müttefikleri arasında rekabetin ve gerilimlerin arttığı günlerde düzenlenen Asya'nın en önemli güvenlik forumu "Shangri-La Diyaloğu", iki ülkenin bölgesel güvenlik vizyonları arasındaki rekabeti bir kez daha gözler önüne serdi.

Merkezi Londra'da bulunan Uluslararası Stratejik Çalışmalar Enstitüsü (IISS) tarafından bu yıl 20'ncisi düzenlenen Shangri-La Diyaloğu Forumu, Singapur'da 2-4 Haziran tarihlerinde gerçekleştirildi. Foruma, Asya-Pasifik, Kuzey Amerika ve Avrupa'dan 40'ı aşkın ülkeden hükümet yetkilileri, savunma bakanları, askeri yetkililer ve güvenlik uzmanları katıldı.

Asya-Pasifik bölgesinde jeopolitik rekabetin yoğunlaştığı ve savunma dinamiklerinin yeniden şekillendiği bir döneme denk gelen forum, ABD ile Çin arasındaki gerilimler ve iki büyük gücün bölgesel güvenlik vizyonları arasındaki çekişmeye tanıklık etti.

ABD ve Çin savunma bakanlarının forum kapsamında görüşmemesine yol açan iletişim kopukluğundan, savaş gemilerinin forum sırasında Tayvan Boğazı'ndaki tehlikeli karşılaşmasına dek, iki ülke arasındaki gerilimler tartışmalara damga vurdu.

Washington, "Hint-Pasifik bölgesinde 'baskı ve zorbalığa karşı' ittifaklarını ve ortaklıklarını geliştireceği" mesajını verirken, Pekin ise "ABD'nin Hint-Pasifik stratejisiyle bölgede bloklar arası cepheleşme yaratmaya çalıştığını, NATO benzeri ittifaklarla ülkeleri rehin alarak düşmanlığı kışkırttığını" savundu.

Küresel ve bölgesel savunma konularının istişare edildiği en önemli toplantılardan biri olarak görülen forumda, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin 3 Haziran'da ve Çin Savunma Bakanı Li Şangfu 4 Haziran'da birer konuşma yaptı.

Forum, küresel ve bölgesel güvenlik alanındaki kilit ülkelerin karar vericilerinin katıldığı panel tartışmalarının yanı sıra heyetler arasında çok sayıda üst düzey görüşmeye de ev sahipliği yaptı.

"Diyalog lütuf değil gerekliliktir"

Forum öncesinde en merak edilen konu, ABD ve Çin savunma bakanları arasında yüz yüze görüşme yapılıp yapmayacağıydı.

ABD'li Bakan Austin, geçen yılki forumda önceki Çin Savunma Bakanı Vey Fıngı ile yüz yüze görüşmüştü. Ancak bu yıl, Austin'in yeni bakan Li ile Singapur'da görüşmesi için yaptığı talebin Çin tarafından geri çevrildiği bildirildi.

Savunma ve askeri alanlardaki diyalog eksikliğine ilişkin Çin tarafını eleştiren Austin, "Diyalog lütuf değil gerekliliktir. Savunma alanında sorumlu liderler açısından konuşmak için doğru zaman her zamandır, doğru zaman şimdidir." ifadelerini kullandı.

Singapur'daki Çin heyetinde yer alan askeri yetkililer ise, ulusal basına yaptıkları açıklamalarda, görüşme talebinin reddedilmesinin gerekçesi olarak Bakan Li'nin ABD'nin yaptırım listesinde olmasına işaret etti.

Çinli Bakan, 2018'de Çin silahlı kuvvetlerinin ordonat bölümünün başındayken Rusya'dan Su-35 savaş uçakları ile S-400 füze savunma sisteminin satın alınmasında rolü olduğu gerekçesiyle ABD tarafından yaptırım listesine alınmıştı.

Washington, yaptırımın savunma bakanlarının görüşmesine engel olmayacağını savunurken Çin tarafı, diyalog talebine yanıt vermeyerek yaptırımın kaldırılmasını ön koşul gördüğü mesajını verdi.

"Hint-Pasifik'te NATO oluşturmaya çalışmıyoruz"

Asutin, 3 Haziran'da foruma hitaben yaptığı "ABD'nin Hint-Pasifik Bölgesindeki Liderliği" başlıklı konuşmada, Rusya'nın Ukrayna'daki işgalinin, barışın ve güvenliğin asla garanti kabul edilemeyeceğini hatırlattığını belirterek, Washington'ın Hint-Pasifik bölgesinde saldırganlığı önlemek ve ortak değerleri korumak için işbirliğine dayalı bir güvenlik mimarisi oluşturmaya çalıştığını kaydetti.

Bakan Austin, son bir yılda bölgedeki müttefikleri ve ortakları ile güvenlik alanında ikili ve çok taraflı işbirliğinde ilerlemeler kaydettiğine işaret ederek, "Doğu Çin Denizi'nden Güney Çin Denizi'ne ve Hint Okyanusu'na dek, planlama, koordinasyon, ortak eğitim ve tatbikatlarımızı artırıyoruz. Müttefiklerimiz Avustralya, Japonya, Güney Kore, Filipinler ve Tayland ile bağlarımız güçleniyor. Hindistan, Endonezya ve Singapur ile savunma işbirliğimiz gelişiyor." değerlendirmesini yaptı.

Lloyd Austin, Hint-Pasifik bölgesinde Avrupalı müttefikleri İngiltere, Fransa ve Almanya'nın da çıkarları olduğunu, ortak değerleri paylaşan Avrupalı paydaşlarının katkısına da açık olduklarını, ancak bölgedeki ittifak ve ortaklıklarının NATO benzeri bir güvenlik yapılanması oluşturmayı hedeflemediğini vurguladı.

ABD'nin Hint-Pasifik'te dost ülkelerle tüm bölgede ve özellikle Tayvan Boğazı'nda tek taraflı baskı ve zorlamalara karşı çıkacağının altını çizen Austin, "Şunu açıkça belirtmek isterim; çatışma ve cepheleşme arayışında değiliz, fakat baskı ve zorlama karşısında tereddüt etmeyeceğiz." dedi.

Austin, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'daki bir çatışmanın yalnızca Tayvan için değil bütün dünya için "hayal edilemeyecek" yıkıcı sonuçları olacağını vurgulayarak, "Tayvan'da çatışma ne yakın ne de kaçınılmaz. Şu anda caydırıcılık güçlü durumda, bunu böyle muhafaza etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Güney Çin Denizi'nde tehlikeli manevra

Austin, ABD'nin Çin'in egemenlik iddiasında bulunduğu Güney Çin Denizi'nde uluslararası seyrüsefer ve uçuş serbestisini korumak adına müttefikleri ve ortakları ile hareket etmeyi sürdüreceğinin altını çizdi.

Çin'in son dönemde uluslararası hava sahasında diğer ülkelerin askeri uçaklarına yönelik riskli müdahalelerini artırdığını ifade eden Austin, yakın dönemde Güney Çin Denizi üzerinde yaşanan olayı örnek gösterdi.

ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri Komutanlığı (INDO-PACOM), Çin'e ait bir J-16 savaş uçağının, 26 Mayıs'ta Güney Çin Denizi'nde ABD'ye ait RC-135 keşif uçağının burnunun önünde manevra yaparak kuyruk türbülansında kalmasına neden olduğunu duyurmuştu.

Olayın, "Çin'in agresif ve profesyonellik dışı manevralarının" bir örneği olduğu yorumunu yapan Austin, "Her ülkenin uluslararası hukukun izin verdiği her yerde hareket etmesini, yelken açmasını ve uçmasını güvenceye alma konusunda kararlıyız." dedi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Çin ile yeni bir soğuk savaş istemediklerini defalarca vurguladığını hatırlatan Austin, iki ülkenin arasındaki rekabeti sorumlu şekilde yönetmesi, kriz ve çatışmaların önlenebilmesi için "güvenlik bariyerleri" oluşturmaya çalıştıklarını vurguladı.

ABD'ye "seyrüsefer hegemonyası" suçlaması

ABD Savunma Bakanı'nın Singapur'da yaptığı konuşmadan saatler sonra Tayvan Boğazı'dan geçen ABD muhribinin Çin'e ait savaş gemisi tarafından taciz edildiği haberi geldi.

Çin savaş gemisinin, ABD'nin Chung-Hoon muhribi ile Kanada'nın Montreal firkateyninin geçişi sırasında Amerikan gemisinin pruvasından yaklaşarak yolunu kestiği bildirildi.

Olay, bir anda forumun en çok konulan konusu olurken Çin Savunma Bakanı Li ertesi gün, olayla ilgili ABD tarafını suçlayarak, geçişin amacının "seyrüsefer hegemonyası uygulamak" olduğunu ileri sürdü.

Li, "Neden bu hadiselerin hepsi Çin'e yakın bölgelerde oluyor? Neden diğer ülkelerin yakınında olmuyor? Çünkü Çin savaş uçakları ve gemileri, diğer ülkelerde seyrüsefer hegemonyası eylemlerinde bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

Gelecekte bu türden olayların yaşanmasını önlemek için orduların diğer ülkelerin yakınında keşif yapmaktan kaçınması gerektiğini belirten Li, "Bizim seyrüsefer serbestisiyle sorunumuz yok ancak, seyrüsefer hegemonyası için bahane olarak kullanılmasına müsaade edemeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Li, "Bölge dışı bazı ülkeler, kendi seyrüsefer hegemonyaları adına bölgede suları bulandırmaya çalışıyor. Bu eylemlere karşı teyakkuzdayız." dedi.

"Belalı sularda balık avlamak için"

Çinli Bakan, 4 Haziran'da foruma hitaben yaptığı "Çin'in Yeni Güvenlik Girişimleri" başlıklı konuşmasında, adını anmadan ABD'yi hedef alarak, bölgede bloklar arası cepheleşme ve istikrarsızlık yaratmaya çalışmakla suçladı.

Bölgedeki istikrarsızlığın kökeninde "bir ülkenin" hegemonya yaratma girişimlerinin olduğunu savunan Li, "Bir ülkenin iradesini diğerlerine dayatmasına, çıkarlarını diğerlerinden üstün tutmasına ve güvenliğini diğerlerininki pahasına sağlanmasına karşıyız." ifadelerini kullandı.

Söz konusu ülkenin, başka ülkelerin içişlerine karıştığını, tek taraflı yaptırımlarla irade dayattığını, renkli devrimlerle ve vekalet savaşlarıyla başka ülkelerde kargaşa ve istikrarsızlık yaratıp arkasında bozguna uğramış ülkeler bıraktığını ileri süren Li, "Bunların Asya-Pasifik'te tekrarlanmasına izin vermemeliyiz." dedi.

Bakan Li, "bir ülkenin", bölgede askeri üslerini genişleterek askeri varlığını artırdığını, nükleer silah sahibi olmayan ülkelere nükleer silah teknolojisi transferiyle bölgede silahlanma yarışını kışkırttığını belirterek, "Tüm bunlar düşmanlık ve cepheleşme yaratmak, ateşe körükle gidip belalı sularda balık avlamak için." diye konuştu.

"Savaş tüm dünya için akıl almaz felaket olur"

Dünyada soğuk savaş mantığının yeniden yükselişe geçtiği ve bunun Asya-Pasifik'te bloklar arası cepheleşme ve çatışma riskini artırdığını ifade eden Li Şangfu, yine ABD'ye işaret ederek "Bir büyük güç, kendi 'Hint-Pasifik stratejisini' teşvik ediyor. İdeolojik temelde, hayali düşmanlara karşı oluşturulan dışlayıcı bir askeri ittifak, kolaylıkla kendi kendini doğrulayan kehanete dönüşebilir." diye konuştu.

Bu türden girişimlerin, bölgeyi kargaşa ve çatışma girdabına sürükleyeceği uyarısı yapan Li, "Asya-Pasifik'te NATO benzeri ittifaklar oluşturmak, ülkeleri rehin alarak cepheleşme ve çatışma yaratma çabasıdır. Tarih göstermiştir ki blok siyaseti ve cepheleşme asla güvenliği sağlayamaz." ifadelerini kullandı.

Savunma Bakanı Li, küresel barış ve istikrarın, Çin-ABD ilişkilerinin istikrarına bağlı olduğunu, uluslararası toplumun iki büyük güç arasındaki cepheleşme ve çatışmadan endişe duyduğunu, sağlam ve istikrarlı ilişki beklediğini vurgulayarak, "Savaş tüm dünya için akıl almaz felaket olur." değerlendirmesini yaptı.

???????Çin'in ABD ile yeni türden bir büyük güç ilişkisi geliştirmek istediğini vurgulayan Li, şöyle konuştu:

"Büyük güçler, büyük sorumlulukla hareket etmelidir. Çatışma ve cepheleşme yerine farklılıkları çözmeye, bencil çıkarlar yerine herkesin ortak çıkarını gözetmeye çalışmalıdır. Tarih, Çin ve ABD'nin işbirliğinden kazanç sağladığını, cepheleşmeden kaybettiğini göstermiştir."