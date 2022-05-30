Shangri-La'da Açık Hava Festivali - Haberler

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Shangri-La'da Açık Hava Festivali

Xinhua - Güncel
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Shangri-La'da Açık Hava Festivali

LA, 30 Mayıs (Xinhua) -- Yürüyüş tutkunları, Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde yer alan Deqen Tibet Özerk İli'nde bulunan Shangri-La şehrindeki Potatso Ulusal Parkı'nda 27-30 Mayıs tarihleri arasında ilk kez düzenlenen Shangri-La açık hava festivalinde biraraya geldi.

SHANGRİ-LA, 30 Mayıs (Xinhua) -- Yürüyüş tutkunları, Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde yer alan Deqen Tibet Özerk İli'nde bulunan Shangri-La şehrindeki Potatso Ulusal Parkı'nda 27-30 Mayıs tarihleri arasında ilk kez düzenlenen Shangri-La açık hava festivalinde biraraya geldi.

Yürüyüşçüler, Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde yer alan Deqen Tibet Özerk İli'nde bulunan Shangri-La'daki Potatso Ulusal Parkı'nda Shudu Gölü'nden Niru Köyü'ne giden yol boyunca yürüyor, 28 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Cao Mengyao/Xinhua)

Yürüyüşçüler, Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde yer alan Deqen Tibet Özerk İli'nde bulunan Shangri-La'daki Potatso Ulusal Parkı'nda Shudu Gölü'nden Niru Köyü'ne giden yol boyunca yürüyor, 28 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Cao Mengyao/Xinhua)

Xinhua / Güncel

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