Shanghai Yeşil ve Akıllı Denizcilik Endüstrisi Teknolojisi Geliştirecek

SHANGHAİ, 24 Kasım (Xinhua) -- Yerel bir yetkili, 2022 Kuzey Bund Forumu'nda Shanghai'ın birinci sınıf bir uluslararası nakliye merkezi inşa etmek için yeşil ve akıllı teknolojinin geliştirilmesini ve uygulanmasını hızlandıracağını söyledi.

SHANGHAİ, 24 Kasım (Xinhua) -- Yerel bir yetkili, 2022 Kuzey Bund Forumu'nda Shanghai'ın birinci sınıf bir uluslararası nakliye merkezi inşa etmek için yeşil ve akıllı teknolojinin geliştirilmesini ve uygulanmasını hızlandıracağını söyledi.

Shanghai Belediye Ulaşım Komisyonu Başkanı Yu Fulin, şehirde günlük operasyonların verimliliğini ve kalitesini artırmak için insansız ve kendi kendine yardım hizmetlerin teşvik edilerek akıllı limanlar ve havalimanları inşa edileceğini, temiz enerjilerin limanlarda ve havalimanlarında da uygulanacağını söyledi.

Shanghai halen Kovid-19 salgınının etkisine rağmen nakliye için sıcak nokta olmaya devam ediyor. Veriler, Shanghai Limanı'nın konteyner hacminin 2022'nin ilk üç çeyreğinde 34,89 milyon 20 fitlik eşdeğer birime (TEU) ulaşarak dünyanın en yoğun limanı olmaya devam ettiğini ve önceki yılın aynı dönemine göre pozitif büyüme kaydettiğini gösterdi.

Yu, Shanghai'ın denizcilik endüstrisinin teknolojik yenilik ve ekipman modernizasyonu açısından da ilerleme kaydettiğini söyledi.

Shanghai merkezli Çin COSCO Denizcilik Şirketi, metanol, amonyak ve elektrik gibi yakıtlar kullanan daha çevreci araçlara yatırım yapmayı planlıyor. Ayrıca, 24.000 TEU'ya kadar yük taşıyan konteyner gemilerini metanol yakıtla ve 700 TEU'ya kadar yük taşıyan konteyner gemilerini tamamen bataryayla çalıştırmayı planlayarak her iki seçenek ile karbon emisyonlarını önemli ölçüde azaltmayı hedefliyor.

Güvenliği, hizmet kalitesini ve operasyonel verimliliği artırmak için hem Shanghai Pudong Uluslararası Havalimanı'nda hem de Shanghai Hongqiao Uluslararası Havalimanı'nda halihazırda kullanılmakta olan dijital teknolojilerle hava hizmetleri de modernize ediliyor.

Çin Enerji Araştırma Topluluğu akademik danışmanı Zhou Dadi, Çin'in, denizcilik ve sivil havacılık imalatında önemli atılımlar yaptığını ve gelecekte düşük karbonlu ve sıfır karbonlu denizcilik ve havacılık tesislerinin inşasında da liderliği ele almaya çalışması gerektiğini söyledi.

Uluslararası Denizcilik Örgütü Genel Sekreteri Kitack Lim, ayrıca, büyük veri ve yapay zeka gibi akıllı teknolojilerin, denizcilik güvenliğini artırmanın, çevresel performansı iyileştirmenin ve denizcilik endüstrisinin sürdürülebilir gelişimini desteklemenin anahtarı olduğuna dikkat çekti.

Lim, küresel ticareti teşvik etmek ve küresel tedarik zincirini güçlendirmek için yenilikçi sistemlerin de kullanılması gerektiğini söyledi.

"Küresel Ortaklıklar Yoluyla Yeşil, Akıllı ve Dirençli Küresel Denizcilik ve Havacılık" temasıyla Salı gününden Perşembe gününe kadar süren 2022 Kuzey Bund Forumu, dijital, akıllı, yeşil ve düşük karbonlu denizcilik ve havacılık gibi konulara odaklanıyor.

2022 forumu, Shanghai'ın ülkenin ilk ulusal mürettebat değerlendirme merkezini kurmayı seçmesi ve aynı zamanda hem Rotterdam hem de Antwerp-Bruges limanlarıyla işbirliğini genişletmeye karar vermesiyle şimdiden ilerleme sağladı ve işbirliğini geliştirdi.