Shanghai, Yerel Yolla Bulaşmış 245 Doğrulanmış Kovid-19 Vakası ve 4.024 Semptom Göstermeyen Taşıyıcı Bildirdi

SHANGHAİ, 6 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in Shanghai şehrinin belediye sağlık komisyonunun Cuma günü yaptığı açıklamaya göre, kentte Perşembe günü yerel yolla bulaşmış 245 doğrulanmış Kovid-19 vakası ve 4.024 semptom göstermeyen taşıyıcı kayıtlara geçti. Cuma günü salgın önleme ve kontrol konusunda düzenlenen basın toplantısındaki açıklamalara göre, 22 Nisan'dan bu yana kent, iki hafta üst üste günlük yeni bildirilen pozitif enfeksiyon sayısında düşüş yaşadı.

Shanghai, yedi bölgesinde ve Pudong Yeni Bölgesi'ndeki bazı topluluklarda ve kasabalarda Kovid-19'un topluluk içinde yayılmasını engelleyebildi. 1-5 Mayıs tarihleri arasında 45 milyondan fazla insandan nükleik asit testi için numune alınırken kent, test sonuçlarına dayanarak Kovid-19 risk bölgelerinin üç katmanlı sınıflandırmasının kapsamını yeniden düzenledi. Şu anda "kapalı yönetim bölgelerinde" yaşayan insan sayısı 2,35 milyona düşerken, "kısıtlayıcı kontrol bölgelerinde" yaşayanlar yaklaşık 4,3 milyona, "önleyici bölgelerde" yaşayanlar ise 16,6 milyonun üzerine çıktı. Cuma günü itibarıyla toplam 17.644 hasta Shanghai'da belirlenen hastanelerde, 97.327 hasta ise geçici hastanelerde tedavi altında bulunuyor.

Toplam 481.881 kişi iyileştikten sonra hastanelerden taburcu edilirken, bu sayı Shanghai'da son yeniden yükselişte bildirilen yerel yolla bulaşmış Kovid-19 vakalarının toplam sayısının yüzde 80'inden fazlasını oluşturuyor.

Xinhua / Güncel