Shanghai Uluslararası Otomobil Fuarı'nda En Son Model Araçlar Sergileniyor
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SHANGHAİ, 26 Nisan (Xinhua) -- 2023 Auto Shanghai olarak da bilinen 20. Shanghai Uluslararası Otomobil Endüstrisi Fuarı, ülkenin Kovid-19'a yönelik müdahalesini optimize etmesinden bu yana Çin'de düzenlenen ilk A sınıfı uluslararası otomobil fuarı oldu.
SHANGHAİ, 26 Nisan (Xinhua) -- 2023 Auto Shanghai olarak da bilinen 20. Shanghai Uluslararası Otomobil Endüstrisi Fuarı, ülkenin Kovid-19'a yönelik müdahalesini optimize etmesinden bu yana Çin'de düzenlenen ilk A sınıfı uluslararası otomobil fuarı oldu. 13 kapalı sergi salonuna sahip fuar 360.000 metrekareden fazla alan kaplıyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel