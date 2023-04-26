Shanghai Uluslararası Otomobil Fuarı'nda En Son Model Araçlar Sergileniyor

SHANGHAİ, 26 Nisan (Xinhua) -- 2023 Auto Shanghai olarak da bilinen 20. Shanghai Uluslararası Otomobil Endüstrisi Fuarı, ülkenin Kovid-19'a yönelik müdahalesini optimize etmesinden bu yana Çin'de düzenlenen ilk A sınıfı uluslararası otomobil fuarı oldu.

Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 20. Shanghai Uluslararası Otomobil Endüstrisi Fuarı'nda sergilenen bir Lamborghini Revuelto süper spor otomobile bakan insanlar, 25 Nisan 2023. (Fotoğraf: Wang Xiang/Xinhua)

SHANGHAİ, 26 Nisan (Xinhua) -- 2023 Auto Shanghai olarak da bilinen 20. Shanghai Uluslararası Otomobil Endüstrisi Fuarı, ülkenin Kovid-19'a yönelik müdahalesini optimize etmesinden bu yana Çin'de düzenlenen ilk A sınıfı uluslararası otomobil fuarı oldu. 13 kapalı sergi salonuna sahip fuar 360.000 metrekareden fazla alan kaplıyor.

Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 20. Shanghai Uluslararası Otomobil Endüstrisi Fuarı'nda Çinli otomobil üreticisi Great Wall Motors'a (GWM) bağlı bir marka olan Ora'nın sergi alanını ziyaret eden insanlar, 25 Nisan 2023. (Fotoğraf: Wang Xiang/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 20. Shanghai Uluslararası Otomobil Endüstrisi Fuarı'nda sergilenen BMW konsept otomobiline bakan insanlar, 25 Nisan 2023. (Fotoğraf: Wang Xiang/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 20. Shanghai Uluslararası Otomobil Endüstrisi Fuarı'nda sergilenen Hycan ATELIER konsept otomobili, 25 Nisan 2023. (Fotoğraf: Wang Xiang/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 20. Shanghai Uluslararası Otomobil Endüstrisi Fuarı'nda sergilenen Hongqi E001 elektrikli otomobili, 25 Nisan 2023. (Fotoğraf: Wang Xiang/Xinhua)