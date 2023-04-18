Shanghai Uluslararası Otomobil Fuarı Başladı

Çin'in doğusundaki Shanghai'da bulunan Jiading ilçesine bağlı Anting beldesindeki bir atölyede çalışan oto yedek parça şirketi işçileri, 26 Mart 2022. (Fotoğraf: Wang Shujuan/Xinhua)

SHANGHAİ, 18 Nisan (Xinhua) -- 20. Shanghai Uluslararası Otomobil Endüstrisi Fuarı, Shanghai'daki Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi'nde başladı.

2023 Auto Shanghai diye de bilinen fuar, Çin'in Kovid-19 müdahalesini optimize etmesinden bu yana düzenlenen ilk üst düzey uluslararası otomobil fuarı niteliğinde. Salı günü başlayan fuar, 13 kapalı sergi salonuyla 360.000 metrekareden fazla bir alanı kaplıyor.

Organizasyon ekibine göre 20 ülke ve bölgeden yaklaşık 1.000 işletmenin katıldığı otomobil fuarında 1.500 civarında araç sergileniyor.

Fuar organizatörü kurum, etkinliğin küresel otomobil pazarına büyük güven ve canlılık getireceğini söyledi.

Teması "Otomobil Sektörünün Yeni Çağını Kucaklamak" olan bu yılki fuar 27 Nisan'a kadar devam edecek.

Etkinlik takviminde 18 ve 19 Nisan basın günleri, 20 ve 21 Nisan ise otomotiv sektöründeki profesyonellere ayrılan günler şeklinde belirlenmiş durumda. 22-27 Nisan tarihlerinde ise fuar halka açık olacak.