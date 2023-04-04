Shanghai Toplam 28 Kültür ve Turizm Projesine 16 Milyar Dolar Yatırım Yapacak

SHANGHAİ, 4 Nisan (Xinhua) -- Shanghai'daki yetkililer toplam 108 milyar yuan (yaklaşık 15.7 milyar ABD doları) yatırımın yapılacağı 28 kültür ve turizm projesini açıkladı.

SHANGHAİ, 4 Nisan (Xinhua) -- Shanghai'daki yetkililer toplam 108 milyar yuan (yaklaşık 15.7 milyar ABD doları) yatırımın yapılacağı 28 kültür ve turizm projesini açıkladı.

Shanghai Belediyesi Kültür ve Turizm İdaresi Müdürü Fang Shizhong Salı günü 2. Shanghai Turizm Yatırımını Destekleme Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Shangai'ın Asya-Pasifik bölgesinde lider bir turizm yatırım bölgesi olmayı hedeflediğini belirtti. Fang, Çin'in ekonomik merkezi olarak Shanghai'ın, güveni sağlamlaştırarak, tüketimi artırarak, yatırımı çekerek ve büyümeyi istikrara kavuşturarak dünyaca ünlü bir turizm kenti olma yolunda ilerleyeceğini söyledi.

28 proje içinde, kültürel eserler, antik yapılar, moda ve sanatın yanı sıra şehitler için anıt binalar yer alıyor.

Konferansta verilen bilgiye göre, 90 bin metrekareden büyük bir alana sahip olacak kapalı kayak merkezi gerçekleştirilecek büyük projelerden biri. 2024'ün ilk yarısında hizmete girmesi planlanan merkezin, Shangai'daki turizm sanayi zincirini genişletmesi ve Shanghai halkına kış sporları sevgisini aşılaması bekleniyor.

Çin Turizm Grup Genel Müdürü Wang Haimin, Huangpu Nehri üzerinde teleferik inşa etmek, ayrıca gelecekte akıllı turizmi daha geliştirmek ve turizm ürünlerini araştırmak için Shanghai yönetimi ile işbirliği yapacaklarını söyledi.