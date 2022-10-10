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Shanghai Metrosu Kontrol İşlemlerinde Akıllı Robotlar Kullanıyor

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Shanghai Metrosu Kontrol İşlemlerinde Akıllı Robotlar Kullanıyor

HABER: Shanghai Metrosu kontrol işlemlerinde akıllı robotlar kullanıyorÇEKİM LİSTESİ: Shanghai Metrosu'nda çalışan robotların çeşitli görüntüleriHABERİN İÇERİĞİ: İşletme uzunluğu açısından dünyanın en büyük metrosu olan Shanghai Metrosu'ndaki trenlerin rutin kontrollerini yapacak akıllı...

HABER: Shanghai Metrosu kontrol işlemlerinde akıllı robotlar kullanıyor

ÇEKİM LİSTESİ:

Shanghai Metrosu'nda çalışan robotların çeşitli görüntüleri

HABERİN İÇERİĞİ:

İşletme uzunluğu açısından dünyanın en büyük metrosu olan Shanghai Metrosu'ndaki trenlerin rutin kontrollerini yapacak akıllı robotların deneme amaçlı kullanımı başladı.

Kablosuz çok sensörlü tespit sistemi, otonom konumlandırma, navigasyon sistemi ve bulut teknolojisine sahip robotlar, trenlerin alt kısımlarında bulunan kilit önemdeki bileşenlerin durumunu değerlendirebiliyor, bu da verimliliği daha fazla artırıyor.

Robotların, trenlerin alt kısmındaki manuel kontrolün yüzde 80'inin, yüzde 98'lik bir doğruluk oranıyla tamamlanmasına yardımcı olduğu tahmin ediliyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shanghai kentinden bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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